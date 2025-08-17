17 avqust 2025 г.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan1999-cu ilin avqust ayının 17-də Mərmərə bölgəsində baş verən zəlzələnin 26-cı ildönümündə həyatını itirənlərin xatirəsini yad edib.
Ərdoğan "17 avqust 1999-cu il Mərmərə zəlzələsində həyatını itirən vətəndaşlarımızın acısını bu gün də qəlbimizdə hiss edirik" deyib.
Dövlət başçısı həmçinin əlavə edib: “Həyatını itirən qardaşlarımıza Allahtan rəhmət diləyir, bu böyük kədərin ildönümündə yaxınlarını itirən vətəndaşlarımıza bir daha başsağlığı verirəm”.