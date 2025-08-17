TÜRKİYƏ
1 dəqiqə oxuma
Prezident Ərdoğan Mərmərə zəlzələsinin ildönümündə həlak olanların xatirəsini yad edib
Prezident Ərdoğan 1999-cu ildə 7,4 bal gücündə baş verən Mərmərə zəlzələsinin ildönümündə həyatını itirənlərin xatirəsini yad edib, başsağlığı verib
Prezident Ərdoğan Mərmərə zəlzələsinin ildönümündə həlak olanların xatirəsini yad edib
Ərdoğan / AA
17 avqust 2025 г.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan1999-cu ilin avqust ayının 17-də Mərmərə bölgəsində baş verən zəlzələnin 26-cı ildönümündə həyatını itirənlərin xatirəsini yad edib.

Ərdoğan "17 avqust 1999-cu il Mərmərə zəlzələsində həyatını itirən vətəndaşlarımızın acısını bu gün də qəlbimizdə hiss edirik" deyib.

Dövlət başçısı həmçinin əlavə edib: “Həyatını itirən qardaşlarımıza Allahtan rəhmət diləyir, bu böyük kədərin ildönümündə yaxınlarını itirən vətəndaşlarımıza bir daha başsağlığı verirəm”.

