Ərdoğan qələmə aldığı məqaləsində bildirib ki, Türkiyə BMT və İƏT vasitəsilə atəşkəsə nail olmaq və Fələstin qrupları arasında vasitəçilik səylərini davam etdirmək üçün cəhd göstərir.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Al Jazeera” üçün yazdığı məqalədə Qəzzanın İsrailin hücumları altında “tam humanitar çöküşə” sürükləndiyi barədə xəbərdarlıq edib və dünya liderlərini döyüşləri dayandırmaq üçün hərəkətə keçməyə çağırıb.
Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran məqalənin Türkiyənin "Next Social" sosial media platformasında dərc edildiyini açıqlayıb.
“Qəzzədə bəşəriyyətin vicdanı sınanır” başlıqlı məqalə avqustun 14-də ingilis və ərəb dillərində dərc olunub. Ərdoğan İsraili fələstinlilərə qarşı “sistemli məhv siyasəti” yürütməkdə ittiham edib.
“Aclıq, susuzluq və epidemiya riski Qəzzanı tam humanitar çöküşə sürükləyir” deyən Ərdoğan bildirib ki, İsrailin hücumlarında bu günə qədər əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 61 mindən çox fələstinli həyatını itirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ankara Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə atəşkəsə nail olmaq üçün səylərini davam etdirir və Fələstin qrupları arasında vasitəçi kimi çıxış edir.
“Qərb dünyasının qeyri-müəyyən münasibəti”
Ərdoğan “Qərb dünyası digər böhranlarda cəld hərəkət etsə də, Qəzzə ilə bağlı qeyri-müəyyən münasibəti prinsip və qaydalara əsaslandığını iddia edən beynəlxalq nizamın etibarını sarsıdır” deyib. O, Ukrayna ilə bağlı göstərilən sürətli və hərtərəfli həssaslığın Qəzza ilə bağlı göstərilmədiyini, İsrailin “heç bir sanksiyalarla üzləşmədən” hərəkət etməsinə imkan verdiyini bildirib.
Türkiyənin humanitar və diplomatik səyləri barədə ətraflı məlumat verən Ərdoğan yardım daşımaları, tibbi təxliyə və fələstinli qruplar arasında vasitəçilik kimi fəaliyyətlərin tez-tez Qətərlə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildiyini bildirib. Keçən ay NATO-nun sammitində “Qəzzanın itirməyə vaxtı yoxdur” bəyanatını xatırladan prezident bir daha İsrailin hərəkətlərini “soyqırım” adlandırıb.
Ərdoğan xəbərdarlıq edib ki, münaqişə bütün regionda sabitliyi poza bilər, İsrail və İran arasında gərginliyi artırır, yerdəyişməni, radikallaşmanı və enerji təhlükəsizliyinə təhdidləri artırır. Dövlət başçısı dərhal atəşkəsə, humanitar dəhlizlərin açılmasına və mülki əhalinin müdafiəsi üçün beynəlxalq mexanizmlərin tətbiqinə çağırıb.
“Müharibə həqiqəti axtaranları hədəf alır”
Ərdoğan Qəzzanın yenidən qurulmasının təhsil, səhiyyə, infrastruktur və siyasi təmsili təmin etməli olduğunu bildirərək, davamlı sülhün müstəqil və suveren Fələstin dövlətinin tanınmasından asılı olduğunu vurğulayıb.
"Qəzzada hərəkətə keçən və zülmdən üz döndərənləri tarix qeyd edir" deyən Ərdoğan "İnsanlığın gələcəyi bu gün atılan addımların cəsarəti ilə formalaşacaq" deyib.
Prezident Qəzzada baş verənlərin də “müharibənin həqiqətin arxasınca getdiyini” ortaya qoyduğunu, çoxsaylı jurnalistlərin münaqişə bölgələrində öz işlərini görərkən qətlə yetirildiyini bildirib.
Ərdoğan “Al Jazeera”nın verdiyi itkilər mətbuat azadlığına və məlumat əldə etmək hüququna qarşı edilən ən qəddar hücumlardan biridir” deyən Ərdoğan bu “cəsur insanların” ölümünün “hamımız üçün böyük itki” olduğunu və onların xatirəsinin “ədalət axtarışının simvolu olacağını” bildirib.