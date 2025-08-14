Tramp deyib ki, çox güman ki, Alyaska sammitindən sonra özü, Putin və Zelenski arasında növbəti üçtərəfli görüş keçiriləcək.
Qarşıdan gələn Alyaska sammiti ərəfəsində ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukraynada müharibəyə son qoymasa, “çox ciddi nəticələrlə” qarşılaşacağı barədə hədələyib.
Avqustun 13-də Tramp bu barədə Ağ Evin “YouTube” kanalında yayımlanan Con Kennedi adına İncəsənət Mərkəzindəki çıxışı zamanı deyib.
Bu açıqlamalar Trampın Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və digər Avropa liderləri ilə virtual görüşdə iştirakından bir neçə saat sonraya təsadüf edib. ABŞ prezidenti görüşü "çox səmərəli" adlandırıb və əlavə edib ki, "10 üzərindən 10 qiymət verərdim. Çox, çox səmimi görüş idi".
İkinci Görüş
Trampın şərhləri Putinlə ikinci prezidentlik müddətində ilk dəfə üz-üzə görüşməyə hazırlaşdığı vaxta təsadüf edib. Tramp bildirib ki, Alyaskanın ən izdihamlı Ankoric şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan sammit Putin, Zelenski və özünün iştirakı ilə üçtərəfli sammitə yol aça bilər. O, "İkinci görüşümüz üçün çox yaxşı şans var və birinci görüşdən daha məhsuldar olacaq, çünki mən harada olduğumuzu və ilk görüşdə nə etdiyimizi anlamağa çalışacağam" deyib.
"Əgər ilk görüş yaxşı keçərsə, dərhal sonra ikinci görüşümüz olacaq. Mən bunu demək olar ki, dərhal etmək istərdim və onlar istəsələr, prezident Putin, prezident Zelenski və mənim aramızda dərhal ikinci görüş keçirəcəyik", - Tramp deyib. O əlavə edib ki, cümə günü keçiriləcək sammitdə "bəzi böyük işlər" görülə bilər, lakin bu, böyük ölçüdə növbəti üçtərəfli sammit üçün "zəmin hazırlayır".
Tramp belə bir zirvənin baş tutmaması ehtimalını da vurğulayaraq, "Əgər ehtiyacım olan cavabları almasam və ikinci görüşün uyğun olduğunu düşünməsəm, ikinci görüşümüz olmayacaq" deyib.