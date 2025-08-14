SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
M.Pezeşkian B.Netanyahunun su yardımı təklifini istehza ilə rədd etdi
İran prezidenti İsrail Baş nazirinin su böhranına dair yardım bəyanatını etibarsız adlandırdı
M.Pezeşkian B.Netanyahunun su yardımı təklifini istehza ilə rədd etdi
Məsud Pezeşkian / Reuters
14 avqust 2025 г.

İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu avqustun 12-də yayımladığı video müraciətində İran xalqına çağırış edərək bildirib ki, əgər mövcud hökumətdən azad olarlarsa, İsrail İranın su qıtlığı problemini həll etməyə kömək edəcək.

İran prezidenti Məsud Pezeşkian isə avqustun 13-də “X” platformasında yaydığı açıqlamada B.Netanyahunun təklifini lağa qoyaraq, İsrailin fələstinlilərin su və qida təminatına mane olduğunu vurğulayaraq deyib: “Qəzza xalqını sudan və qidadan məhrum edən bir rejim İranın su problemini həll edəcəyini deyir? Bu, bir yanılmadan başqa bir şey deyil.”

M.Pezeşkian həmin gün Tehranda keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasında da bu barədə fikir bildirib: “Aldadıcı görünüşə sahib olanlar İran xalqına guya mərhəmət etdiklərini iddia edirlər. Əvvəlcə Qəzzanın vəziyyətinə və müdafiəsiz əhalisinə baxın, xüsusilə aclıq, içməli su və dərman çatışmazlığı ilə mübarizə aparan uşaqların acınacaqlı vəziyyətinə. Bunların hamısı zalım bir rejimin tətbiq etdiyi blokada səbəbindən baş verir.”

Tövsiyə edilən

Xatırladaq ki, İranda yaşanan ciddi su problemi ilə bağlı ölkə rəhbəri M.Pezeşkian avqustun 10-da bir qrup dövlət rəsmisi qarşısında: “Suyumuz yoxdur, nə əlimizdə, nə də bəndlərimizdə. Mənə nə etməli olduğumuzu deyin. Kiminsə gəlib bizə yol göstərməsini istəyirəm. Ciddi və təsəvvüredilməz bir böhran içindəyik”, - deyərək çıxış etmişdi.

Mütəxəssislər illərlə davam edən quraqlıq və su idarəçiliyindəki səhvlərin böhranı dərinləşdirdiyini bildirirlər.

 

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us