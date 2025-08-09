ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşün tarixini və yerini açıqlayıb.
Bu barədə Tramp "Truth Social"da yazıb.
"Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə çoxdan gözlənilən görüşüm gələn cümə günü, avqustun 15-də, böyük Alyaska ştatında baş tutacaq. Təfərrüatlar bundan sonra olacaq. Məsələyə diqqətinizə görə təşəkkür edirik!", - Tramp qeyd edib.
Yanvar ayında Ağ Evə qayıtdıqdan sonra Tramp Putinlə şəxsən görüşməyib.
Bundan əvvəl Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə üçtərəfli sammit zamanı Tramp Rusiya və Ukraynanın sülh sazişi çərçivəsində torpaq mübadiləsi aparacağını bildirmişdi. "Hər iki tərəfə fayda verəcək bəzi ərazi mübadiləsi olacaq" deyən Tramp "Biz bəzi əraziləri geri almağı və mübadilə etməyi hədəfləyirik" deyib.
Trampın açıqlamaları "Wall Street Journal"ın Putinin Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoffa Ukraynanın bütün qüvvələrini ölkənin şərqindəki Donetsk bölgəsindən çıxaracağı təqdirdə tam atəşkəs rejimini qəbul edəcəyini söyləməsindən sonra verilib.
Digər tərəfdən, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski avqustun 8-də bildirib ki, Kiyev və onun müttəfiqləri Rusiyaya kifayət qədər təzyiq ediləcəyi təqdirdə, heç olmasa atəşkəsin mümkün olması barədə ortaq anlaşmaya malikdirlər.
Zelenski xalqa müraciətində müxtəlif ölkələrin liderləri ilə ondan çox görüş keçirdiyini və komandasının ABŞ ilə daimi əlaqədə olduğunu bildirib. O əlavə edib ki, Ukrayna və müttəfiq dövlətlərin milli təhlükəsizlik müşavirləri avqustun 15-də görüşəcəklər.
ABŞ Ukraynadan dəstək istəyir
"Bloomberg News" avqustun 8-də bildirib ki, ABŞ və Rusiya müharibə zamanı Rusiya tərəfindən ələ keçirilən ərazilər üzərində daimi Rusiya nəzarəti yaradan atəşkəs razılaşmasına nail olmaq niyyətindədirlər. Məsələ ilə bağlı məlumatı olan mənbələrə istinadən ABŞ və Rusiya rəsmiləri Tramp və Putin arasında “gələn həftəyə qədər” planlaşdırılan sammit üçün ərazi razılaşması üzərində işlədiklərini bildiriblər.
ABŞ-ın Ukrayna və onun avropalı müttəfiqlərindən bu razılaşmaya dəstək almağa çalışdığı bildirilir, lakin razılaşma hələ yekun deyil.
Putin Ukraynadan ölkənin şərqindəki bütün Donbas bölgəsini və 2014-cü ildə Moskvanın ilhaq etdiyi Krımı Rusiyaya verməsini tələb edir.
Məlumata görə, bu, Zelenskidən qoşunların hələ də Kiyevin nəzarətində olan Luqansk və Donetsk vilayətlərinin bir hissəsindən çıxarılmasına göstəriş verməsini tələb edəcək. Bu, Rusiyaya ordusunun 2022-ci ilin fevralında müharibə başlayandan bəri əldə edə bilmədiyi hərbi qələbə qazandıracaq.
Razılaşmanın bir hissəsi olaraq, Rusiya Ukraynanın Xerson və Zaporojya vilayətlərində mövcud cəbhə xəttləri üzrə hücumunu dayandıracaq. Bununla belə, o, xəbərdarlıq edib ki, müqavilənin şərtləri və planları “sabit olaraq qalır və dəyişdirilə bilər”.
Müqavilə müharibəni dondurmaq və atəşkəs və yekun sülh sazişi üzrə texniki danışıqlara yol açmaq məqsədi daşıyır.