ANI xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Hindistanın şimalındakı Cammu bölgəsində məşhur hinduların həcc marşrutunda baş verən torpaq sürüşməsi azı 30 nəfərin həyatına son qoyub, daşqınlar isə səlahiyyətliləri gecə ərzində insanların qapalı yerlərdə qalmaları barədə xəbərdarlıq etməyə vadar edib.
Qeyd edək ki, Cammu Hindistanın idarə etdiyi Kəşmiri də əhatə edən Hindistanın federal şəkildə idarə olunan Cammu və Kəşmir bölgəsinin bir hissəsidir.
Meteoroloji səlahiyyətlilər dağlıq Ladax bölgəsi üçün güclü küləklə birlikdə daha çox yağış və fırtına proqnozlaşdırıblar və Cammuda şiddətli yağışların davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Səlahiyyətlilər rabitə xidmətlərini bərpa etmək üçün mübarizə apararkən, Cammu və Kəşmirin siyasi lideri Ömər Abdullah rabitənin "demək olar ki, mövcud olmadığını" bildiriblər.
ANI xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Vaişno Devi Hindu məbədi yaxınlığındakı həcc yolunda baş verən torpaq sürüşməsi azı 30 nəfərin həyatına son qoyub.
Bu, Himalay bölgəsində son günlər yağan güclü yağışın yaratdığı ən son fəlakətdir. Keçən həftə Hindistan Kəşmirinin Kiştvar şəhərində 60 nəfər ölüb, 200 nəfər itkin düşüb.
Səlahiyyətlilər Cammuda təhsil müəssisələrinin bağlanmasına göstəriş verib. Rəsmilər avqustun 26-da Cammuda 368 mm (14,5 düym) yağıntının qeydə alındığını bildiriblər.
Tavi, Çənab və Basanar çayları təhlükə səviyyəsini keçərək daşqınlara səbəb olub. Cammu bölgəsinin rəsmisi Rakeş Kumar jurnalistlərə bildirib ki, daşqınlar alçaq ərazilərdə baş verir.
Televiziya görüntülərində Tavi çayı üzərindəki körpünün dağılmasından sonra avtomobillərin böyük çuxura düşdüyü, Cammunu Hindistanın qalan hissəsi ilə birləşdirən bir neçə magistral yolun zədələndiyi bildirilib.
Hindistanın qonşusu və əzəli rəqibi Pakistan da son həftələrdə musson yağışları ilə mübarizə aparır.
Pakistan avqustun 26-da elan edib ki, geniş şərq əyaləti Pəncab güclü yağışlar və Hindistanın iki bənddən suyu boşaltmaq qərarı səbəbindən "çox yüksək ilə son dərəcə yüksək" daşqın riski ilə üzləşir.
Səlahiyyətlilər əyalətdə köçkünlərin sayının 150 mini keçdiyini, o cümlədən avqustun 14-dən bəri yağan güclü yağışların səbəb olduğu daşqın xəbərdarlığından sonra könüllü olaraq tərk edənlərin təxminən 35 min nəfər olduğunu söyləyib.