Yəməndəki Husilər İsraillə əlaqəli bir tankere hücum etdiklərini iddia ediblər. Bu hücum, İsrailin hava zərbələri nəticəsində yüksək rütbəli husi rəhbərlərinin öldürülməsindən cəmi bir neçə gün sonra baş verib.
Husilər sentyabrın 1-i günü bəyan ediblər ki, Qırmızı dənizdə Səudiyyə Ərəbistanı sahilləri yaxınlığında yerləşən bir neft tankerinə raket atıblar.
Husilərin hərbi sözçüsü general-mayor Yəhya Sari “Əl-Məsirə” peyk kanalında yayımlanan əvvəlcədən qeydə alınmış müraciətində hücuma görə məsuliyyəti üzərlərinə götürdüklərini açıqlayıb. O, “Scarlet Ray” adlı gəminin İsraillə əlaqəli olduğunu iddia edib.
Qeyd edək ki, Yaxın Şərqdə dəniz daşımalarını izləyən Böyük Britaniyanın Kral Donanmasına bağlı Birləşmiş Krallıq Dəniz Ticarəti Əməliyyatları Mərkəzi daha əvvəl bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanının Yanbu şəhəri sahillərində bir gəminin yanında partlayış səsi eşidilib.
Husilər 2023-cü ilin noyabrından 2024-cü ilin dekabrına qədər Qəzzadakı müharibəyə görə İsraili hədəf alaraq 100-dən çox gəmiyə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum ediblər. Onlar indiyə qədər həyata keçirdikləri əməliyyatlarda dörd gəmini batırıblar və azı səkkiz dənizçini öldürüblər.
İran tərəfindən dəstəklənən Husilər müharibə zamanı qısa müddətli atəşkəs dövründə hücumlarını dayandırmışdılar. Lakin sonradan ABŞ prezidenti Donald Trampın əmri ilə həftələrlə davam edən intensiv hava hücumlarının hədəfinə çevrildilər. D.Tramp bu zərbələrin ardından döyüşçülərlə atəşkəs əldə edildiyini elan etmişdi.
Husilər iyul ayında iki gəmini batıraraq təxminən dörd nəfəri öldürüblər. Digər heyət üzvlərinin isə döyüşçülər tərəfindən saxlanıldığı güman olunur.
Husilərin yeni hücumları İsrailin Qəzzadakı qanlı müharibəsində mümkün yeni atəşkəsin, Baş nazir Benyamin Netanyahunun müharibəni dayandırmaq istəməməsi səbəbindən hələ də qeyri-müəyyən qaldığı bir dövrə təsadüf edir.
Xatırladaq ki, ötən həftə İsrailin həyata keçirdiyi hava zərbələri nəticəsində husilərin rəhbəri və bir neçə nazir öldürülüb.