Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində Çinin Tiencin şəhərində keçirilən iclasda Türkiyә prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Vladimir Putin görüş zamanı Ukrayna böhranı mövzusunda göstrərdiyi vasitəçilik səylərinə görə Türkiyəyə təşəkkür edib və rəsmi Ankaranın bu məsələnin həll olunması üçün xüsusi rol oynamağa davam edəcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Vladimir Putin qeyd edib ki, may ayından etibarən İstanbulda Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu keçirilib və bu danışıqlar tərəflərə humanitar məsələlərdə irəliləyiş əldə etməyə imkan verib.
Rəsmi Ankaranın bu prosesdəki rolunu yüksək qiymətləndirən Vladimir Putin Türkiyənin töhfələrini həm vacib, həm də lazımlı adlandırıb.
Rusiya lideri həmçinin bildirib ki, R.T.Ərdoğanla Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Qafqaz kimi müxtəlif regional məsələləri müzakirə ediblər. O, iki ölkә arasındakı əməkdaşlığın konkret və faydalı etimada əsaslandığını qeyd edib.
Vladimir Putin vurğulayıb ki, liderlər səviyyəsində müntəzəm görüşlər mehriban qonşuluq prinsiplərinə uyğun konstruktiv dialoqun davam etdirilməsinə kömək edir.
O, iki ölkə arasında ticarət və sərmayənin davamlı artdığını da diqqətə çatdırıb. Ötən il ikitərəfli ticarətin 6,6 faiz artdığını, 2025-ci ilin ilk yarısında isə əlavə 3 faiz artımın gözlənildiyini bildirib. V.Putin qeyd edib ki, Rusiya şirkətləri Türkiyənin metallurgiya və avtomobil sektorunda, türk şirkətləri isə Rusiyada maşınqayırma, ağac emalı və metallurgiya sahələrində fəal fәaliyyәt göstәrir.
Enerji sahəsindəki əməkdaşlığı "strateji" adlandıran Vladimir Putin "Mavi axın" və "Türk axını" boru kəmərləri ilə təbii qaz nəqlinin fasiləsiz davam etdiyini və Rusiyanın Türkiyənin əsas tәbii qaz təchizatçılarından biri olaraq qaldığını bildirib.
Putin həmçinin Rusiyanın Rosatom şirkəti tərəfindən inşa edilən Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasına toxunaraq bu layihəni ikitərəfli əlaqələrin “flaqmanı” adlandırıb və tərəfdaşlığın uzunmüddətli xarakter daşıdığını bildirib.
Qeyd edək ki, Kreml rəsmi danışıqlardan əvvəl Rusiya və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin səmimi qarşılaşmasını əks etdirən görüntülər yayıb.
Vladimir Putin Moskva ilə Ankara arasında siyasi etimadın vacibliyini vurğulayaraq əməkdaşlığın yalnız ikitərəfli məsələlərlə məhdudlaşmayaraq, regional və beynəlxalq məsələləri də əhatə etdiyini bildirib.