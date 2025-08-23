Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya-ABŞ münasibətlərində “tunelin sonunda işıq” gördüyünü və iki ölkənin Arktika və Alyaskada potensial ortaq layihələri müzakirə etdiyini bildirib.
Avqustun 22-də nüvə tədqiqat mərkəzinə baş çəkərkən danışan Putin münasibətlərin son dövrlərdəki ən aşağı səviyyələrdən bərpa oluna biləcəyinə dair nikbinliyini ifadə edib. Avqustun 15-də ABŞ prezidenti Donald Trampla Alyaskada keçirilən zirvə görüşünə toxunan Putin tərəflərin Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün razılıq əldə etmədiklərini, lakin daha geniş əməkdaşlığa maraq göstərdiklərini bildirib.
Putin “Prezident Trampın gəlişi ilə mən hesab edirəm ki, nəhayət tunelin sonunda bir işıq var və Alyaskada çox yaxşı, mənalı və açıq görüş keçirdik. Növbəti addımlar indi Birləşmiş Ştatların rəhbərliyindən asılıdır, lakin mən hesab edirəm ki, hazırkı prezident Trampın liderlik keyfiyyətləri münasibətlərin bərpasına yaxşı təminatdır" deyib.
Mümkün əməkdaşlıq
Potensial əməkdaşlıq haqqında ətraflı məlumat verməyərək Putin onu da deyib ki, Rusiya Arktikada “çox, çox böyük” mineral ehtiyatları görür və Alyaskada da imkanlar var. O, Rusiyanın mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) istehsalçısı "Novatek"in fəaliyyətini vurğuladı və Amerika şirkətlərinin də iştirak edə biləcəyini təklif etdi. Biz təkcə Arktika regionumuzda deyil, həm də Alyaskada amerikalı tərəfdaşlarla bu sahədə birgə işləmək imkanlarını müzakirə edirik. Bu gün bizdə olan texnologiyalar başqa heç kimdə yoxdur və bu, bizim tərəfdaşlarımız, o cümlədən amerikalılar üçün maraqlıdır.
Rusiya və ABŞ xüsusilə enerji inkişafı və Arktika daşımalarında əlaqələrin normallaşdırılmasının iqtisadi potensialına işarə edir. Bununla belə, dördüncü ilinə qədəm qoyan Ukrayna müharibəsi səbəbindən münasibətlər Soyuq Müharibədən sonrakı ən aşağı səviyyədə qalır.
Alyaska sammitində Tramp və Putin atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər; Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Moskvanın cəbhə xəttini dondurulması müqabilində qoşunların çıxarılması təklifini rədd edib. Buna baxmayaraq, iki lider dialoqun davam etdirilməsinə açıq olduqlarını bildiriblər.
Moskva cəhətdən avqustun 22-dəki bəyanatlar enerji və ticarət imkanlarını siyasi fikir ziddiyyətlərindən ayırmaq istəyini əks etdirir və iki prezident arasında şəxsi əlaqələrin yaxınlaşmağa kömək edə biləcəyinə əminlik nümayiş etdirir.
Digər tərəfdən, Tramp avqustun 22-də verdiyi açıqlamada deyib ki, Zelenski ilə Putin arasında zirvə görüşünün təşkili “yağ və sirkəni qarışdırmaq qədər çətindir". Putin və Zelenski birlikdə çalışacaqlarmı, görəcəyik. Bu, bir az yağ və sirkəyə bənzəyir; məlum səbəblərə görə çox yaxşı anlaşmırlar".
Tramp həmçinin belə bir görüşə qatılıb-qatılmayacağı ilə bağlı “Görəcəyik” deyib.