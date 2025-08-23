ABŞ prezidenti Donald Tramp iki həftə ərzində Ukrayna sülh səyləri ilə bağlı "əhəmiyyətli" qərar verəcəyini bildirərək, bu qərarın Moskvaya qarşı ağır sanksiyaların tətbiqi və ya heç nə etməməsi ola biləcəyini vurğulayb.
Tramp avqustun 22-də jurnalistlərə Rusiyanın ayın 21-də Ukraynada ABŞ-a məxsus fabrikə hücumundan "heç də xoşbəxt olmadığını" deyib və "Mən bu müharibə ilə bağlı heç nədən məmnun deyiləm" deyib.
Bununla belə, Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin əvvəl görüşünün olub-olmayacağını görmək istədiyini bildirib.
İki həftəlik müddətin sonunda nə edəcəyini soruşduqda prezident Tramp "Düşünürəm ki, nə edəcəyimi biləcəyəm. Düşünürəm ki, Rusiyanın, açıq desək, Ukraynanın mövqeyini anlayacağam. Bunun üçün hər iki tərəf düşüncəsini başa düşməliyəm. Sonra nə edəcəyimizə qərar verəcəm və bu, çox mühüm qərar olacaq. Bu, ağır sanksiyalar, ağır tariflər, yoxsa hər ikisi olacaq? Yoxsa biz heç nə etməyəcəyik və "bu sizin mübarizənizdir" deyəcəyik" deyib.
Jurnalistlərə Putin tərəfindən göndərildiyini söylədiyi bu yaxınlarda Alyaskada keçirilən sammitdə onunla çəkdirdiyi fotoşəkili göstərən Tramp daha əvvəl bir neçə dəfə Ukrayna və digər məsələlərlə bağlı qərarlar üçün “iki həftəlik son tarix” təyin etsə də, bu müddət ərzində heç bir sülh və atəşkəs əldə olunmayıb.
Avqustun 22-də kameralar qarşısında danışan Tramp deyib ki, Zelenski-Putin sammitini təşkil etmək “yağ və sirkəni qarışdırmaq qədər çətindir”.
ABŞ prezidenti Donald Tramp belə bir görüşdə iştirak edib-etməməsi ilə bağlı suala "Görəcəyik" cavabını verərək, "Putin və Zelenskinin birlikdə işləyə biləcəyini görəcəyik. Bilirsiniz, bu, bir az yağ və sirkəyə bənzəyir. Onlar çox yaxşı anlaşmırlar və bunun aşkar səbəbləri var" deyib.