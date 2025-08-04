Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreya ilə sərhəd xəttində yerləşdirilmiş təbliğat səsgücləndiricilərini sökməyə başladığını elan edib. Bu addım iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadı bərpa etmək üçün atılmış addım kimi qiymətləndirilir.
Yeni seçilmiş liberal prezident Li Çje Men mühafizəkar sələfi Yun Sok Yolun dövründə pisləşmiş Koreyalararası münasibətləri düzəltmək və dialoqu bərpa etmək vədi vermişdi. Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, təbliğat yayımının dayandırlması hərbi gərginliyi azaltmaq üçün atılmış praktik bir tədbirdir. Nazirlik həmçinin bu qərarın iki ölkə arasında öncədən razılaşdırılmadığını da açıqlayıb.
Qeyd edək ki, sözügedən səsgücləndiricilər uzun illər ərzində Şimali Koreyaya qarşı təbliğat mesajlarının və musiqilərin yayımlanması üçün istifadə olunurdu. Liberal hökumət artıq iyun ayında bu yayımları dayandırmış, Pxenyanla rəhbərliyi ilə etimad qurmaq üçün ilk addımı atmışdı.
Təbliğat mesajları
Kim Çen In rejiminə qarşı istənilən xarici tənqidə həssas olan Şimali Koreya hələlik bu jestə rəsmi reaksiya verməyib.
Ötən ilin iyun ayında Cənubi Koreyanın mühafizəkar hökuməti Şimali Koreyanın tullantı yüklü balonlar vasitəsilə apardığı psixoloji müharibəyə cavab olaraq, illər sonra səsgücləndirici yayımına yenidən başlamışdı.
Bu cihazlardan yayımlanan təbliğat mesajları və mahnılar, Şimali Koreya hakimiyyətinin ölkədə Cənubi Koreya mədəniyyətinin yayılmasına qarşı apardığı kampaniyaya zidd olaraq, rəsmi Pxenyanda narahatlıq yaratmağı hədəfləyirdi.
Soyuq müharibə üslubundakı bu psixoloji savaş metodları, Şimali Koreyanın nüvə proqramının irəliləməsi, Cənubi Koreyanın ABŞ-la hərbi təlimləri və Seul–Vaşinqton–Tokio üçtərəfli təhlükəsizlik əməkdaşlığı fonunda gərginliyi daha da artırmışdı.
Prezident Li Çje Men iyun ayında hakimiyyətə gəldikdən sonra Pxenyan rəhbərliyi ilə münasibətləri normallaşdırmağa söz versə də, Şimali Koreya liderinin bacısı Kim Yo Çjon ötən həftə Seul rəhbərliyinin yaxınlaşma təşəbbüsünü rədd etmişdi. O, Cənubi Koreya hökumətini ABŞ-la “kor-koranə” ittifaqda olmaqda və Şimala düşmən kimi yanaşmaqda ittiham etmiş, yeni administrasiyanı sələfindən fərqlənməməkdə günahlandırmışdı.