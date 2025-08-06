DÜNYA
1 dəqiqə oxuma
İranda DEAŞ və İsrailə casusluqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib
Yerli media orqanlarının məlumatına görə, İran çavqustun 6-da iki şəxsi ölüm hökmü ilə cəzalandırıb
İranda DEAŞ və İsrailə casusluqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib
/ AP
13 saat əvvəl

İranda DEAŞ və İsrailə casusluqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib.

Yerli media orqanlarının məlumatına görə, İran çərşənbə günü iki şəxsi ölüm hökmü ilə cəzalandırıb. Bildirilib ki, bu şəxslərdən biri İsrailin xeyrinə casusluqda, digəri isə DEAŞ üzvü olmaqda ittiham olunub.

Məlumata əsasən, İsrail kəşfiyyat agentliyi Mossad-a məxfi məlumatlar ötürməkdə günahlandırılan şəxsin adı Ruzbeh Vadidir.

Media orqanlarının rəsmilərə istinadən yaydığı xəbərdə bildirilir ki, Vadi iyun ayında İsrailin İrana endirdiyi aviazərbələr zamanı öldürülən iranlı nüvə alimi haqqında məlumat sızdırıb. Alimin kimliyi və Vadinin harada saxlanıldığı açıqlanmayıb.

recommended

Habelə bildirilib ki, Vadi Avstriyanın paytaxtı Vyanada Mossad rəsmiləri ilə beş dəfə görüşüb.

İyun ayında İsrail İranın yüksək vəzifəli generallarını və nüvə alimlərini hədəf alan 12 günlük hava hücumlarına başlayıb. İran isə bu hücuma raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə cavab verib.

İsrailin hücumları nəticəsində yüksək rütbəli hərbi komandirlər, nüvə alimləri və yüzlərlə insan həlak olub. Hərbi obyektlərlə yanaşı, yaşayış məntəqələrinə də ciddi ziyan dəyib.

Yerli medianın məlumatına görə, hücumlar zamanı çox sayda nüvə alimi həyatını itirib.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us