ABŞ Geoloji Tədqiqatlar Xidməti (USGS) avqustun 21-də Çilinin cənubunda, Dreyk boğazında 7,5 bal gücündə zəlzələ baş verdiyini açıqlayıb.
Qurum zəlzələnin təxminən 10,8 kilometr (6,71 mil) dərinlikdə qeydə alındığını bildirib.
Yeraltı təkanlar həm Çilidə, həm də qonşu Argentinanın bir sıra şəhərlərində hiss olunub.
Hazırkı məlumata görə, hər hansı bir dağıntı və ya zərər barədə məlumat verilməyib.
Zəlzələnin ardından Çili Donanmasının Hidroqrafik və Oşenoqrafik Xidməti (SHOA) sunami xəbərdarlığı edərək sahil bölgələrinin təxliyəsi barədə göstəriş verib.
Əvvəlcə təhlükəli sunami dalğaları riski yaradan zəlzələ ilə bağlı Sakit Okean Sunami Xəbərdarlıq Mərkəzi daha sonra “Bloomberg” agentliyinə göndərdiyi açıqlamada təhlükənin aradan qalxdığını təsdiqləyib.
Açıqlamada mümkün ola biləcək sahil dalğalarının 0,3 metri (1 fut) aşmasının gözlənilmədiyi vurğulanıb.