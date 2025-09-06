Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya gec də olsa, nəhayət Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzv olmaq istəyini qəbul edib. O, eyni zamanda Macarıstanı bu məsələyə dair mövqeyini yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb.
Ukrayna mediasının məlumatına görə, Volodimir Zelenski bu fikirləri Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Kosta ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında səsləndirib. V.Zelenski deyib: “Biz nəhayət Rusiyadan Ukraynanın Aİ üzvlüyünü qəbul etdiklərinə dair siqnallar eşidirik. Moskva 2013-cü ildən bəri bu ideyaya qarşı çıxırdı”.
Volodimir Zelenski bildirib ki, artıq Rusiya etiraz etmirsə, Avropadakı bəzi ölkələrin, xüsusilə də Macarıstanın bu məsələyə dair mövqeyi daha da qəribə görünür.
Qeyd edək ki, sentyabrın 3-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Pekində Slovakiyanın Baş naziri Robert Fiko ilə görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Rusiya Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünə qarşı deyil.
Bununla belə, V.Putin Rusiyanın Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qəti şəkildə qarşı olduğunu vurğulayıb. O, Avropa İttifaqını iqtisadi və siyasi birlik kimi qiymətləndirdiyini, NATO-nu isə Rusiyanın təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid hesab etdiyini bildirib.
Putin həmçinin 2014-cü ildə Ukraynada baş verən siyasi dəyişiklikləri Qərbin dəstəklədiyi çevriliş adlandıraraq bu mövqeyini bir daha təkrarlayıb.
Xatırladaq ki, Ukrayna 2022-ci ilin fevralında Rusiya ilə müharibə başlayandan qısa müddət sonra Avropa İttifaqına üzvlük üçün rəsmi müraciət etmiş və həmin ilin ortalarında namizəd statusu almışdı.
Lakin Aİ daxilindəki fikir ayrılıqları, xüsusilə Macarıstanın Ukraynanın namizədliyinə dair danışıqlara veto qoyması bu prosesin irəliləməsinə ciddi maneə olub.
Prezident Volodimir Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna avropalı tərəfdaşlarından tam dəstək gözləyir. “Bütün müttəfiqlərimizin və Aİ üzvlərinin bir ağızdan danışması çox vacibdir. Avropaya inteqrasiya xalqımızın seçimidir və bu seçimə hörmət edilməlidir",-deyə Volodimir Zelenski qeyd edib.