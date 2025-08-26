Valeri Zink bildirib ki, xəbər agentliyi İsrailin təbliğatını aktivləşdirib və Qəzzada öldürülən həmkarlarını müdafiə edə bilməyib.
Kanadalı fotoqraf Valeri Zink şəxsi "Facebook" səhifəsində etdiyi paylaşımda səkkiz il müstəqil müxbir kimi çalışdığı "Reuters" agentliyindən istefa verdiyini açıqlayıb. Zink "Reuters"i İsrailin Qəzzadakı jurnalistləri sistematik şəkildə öldürməsini “qanunlaşdırmaqda və dəstəkləməkdə” ittiham edib.
Yazıları "New York Times", "Al Jazeera" və Şimali Amerika, Avropa ilə Asiyada çoxsaylı media orqanlarında dərc olunan Zink "Reuters" xəbərlərinin 2023-cü ilin oktyabrında İsrailin Qəzzaya hücumları zamanı 246 jurnalistin öldürülməsinə zəmin hazırladığını bildirib.
V.Zink "Pulitzer" mükafatlı "Al Jazeera" müxbiri Ənəs əl-Şərif və komandasının avqustun 10-da Qəzza şəhərində öldürülməsinə istinad edərək deyib ki, "Reuters" əl-Şərifin HƏMAS üzvü olması ilə bağlı İsrailin tamamilə yalan iddiasını dərc etməyi seçdi... "Reuters" kimi media orqanlarının itaətkarlıqla dəfələrlə yazdığı saysız-hesabsız yalanlardan biridir.
İsrailin təbliğatını davam etdirmək
Valeri Zink "Reuters"in öz işçisinin öldürülməsinə reaksiyasını da tənqid edib. Operator Hossam əl-Masri avqustun 25-də İsrailin Nasir xəstəxanasına hücumunda həlak olan 20 nəfərdən biri olub. Zink əvvəlcə mülki hədəfi, daha sonra isə həkimləri, xilasediciləri və jurnalistləri hədəf alan hücumu “ikiqat hücum” kimi qiymətləndirib.
Zink jurnalist Ceremi Şahillin ““New York Times"dan "Reuters"ə qədər hər bir böyük media orqanı İsrail təbliğatını ortaya qoyan, müharibə cinayətlərini ağartmaq və qurbanları insanlıqdan çıxaran bir qurğu kimi fəaliyyət göstərib” tənqidinə istinad edərək, Qərb mediasının birbaşa olaraq bu cür hadisələrə zəmin hazırladığını bildirib.
Zink iddia edib ki, Qərb mediası İsrailin hərbi iddialarını təsdiqləmədən təkrarlayaraq, “iki il ərzində Birinci Dünya Müharibəsində, İkinci Dünya Müharibəsində, Koreya, Vyetnam, Əfqanıstan, Yuqoslaviya və Ukraynada öldürülənlərdən daha çox jurnalisti bir ovuc torpaqda öldürməyi mümkün edib”.
Zink onu da irəli sürüb ki, "Reuters" hətta Pulitzer mükafatı laureatı Əl-Şərifi yalnız qoyub. O deyib: "Bu mükafat İsrail qüvvələri onu ölüm siyahısına saldıqda və ya İsrail sözçüsü onu açıq şəkildə təhdid edəndə onu müdafiə etməyə məcbur etmədi. Hətta o, ovlanaraq həftələr sonra öldürüləndə belə, dürüstcə ölümü barədə məlumat verməyə məcbur etmədi".
Zink "dərin utanc və kədər" olmadan "Reuters" mətbuat vəsiqəsini daha daşıya bilməyəcəyini ifadə edərək, fəaliyyətlərini "indiyədək yaşamış ən cəsur və ən yaxşı jurnalistlər" kimi təsvir etdiyi Qəzzadakı jurnalistlərə həsr edəcəyinə söz verib.
Qlobal tənqid
Qeyd edək ki, avqustun 25-də İsrailin Xan Yunisdəki Nasir xəstəxanasına hücumu nəticəsində aralarında həkimlər və jurnalistlər də daxil olmaqla ən azı 21 nəfər həlak olub. Öldürülənlər arasında "Al Jazeera"dən Məhəmməd Salama, "Reuters"in operatoru Hussam əl-Masri, AP-nin sərbəst işləyən işçiləri Məryəm Əbu Daqqa, Əhməd Əbu Əziz və Muaz Əbu Taha da var.
Fələstin Jurnalistlər Birliyi hadisəni “azad mediaya qarşı açıq müharibə” kimi qiymətləndirərkən, BMT-nin məruzəçisi Franceska Albanese dövlətləri “blokadanı pozmağa, silah embarqosu və sanksiyalar tətbiq etməyə” çağırıb. Albanese dünya üzrə jurnalistləri "soyqırımı sənədləşdirən cəsur fələstinli həmkarlarının öldürülməsinə" qarşı çıxmağa çağırıb.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi beynəlxalq ictimaiyyətin İsraili “mətbuata qarşı qeyri-qanuni hücumları davam etdirdiyinə” görə məsuliyyətə cəlb etməli olduğunu bildirib, eyni zamanda İsrailin müttəfiqləri də narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Fransa prezidenti Emmanuel Makron hücumları “dözülməz” olaraq qiymətləndirərək, jurnalistlərin “nəyin bahasına olursa olsun müdafiə edilməli olduğunu” deyib.
Almaniya və İspaniya müstəqil araşdırma aparılmasını tələb ediblər. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lammy “dəhşətə gəldiyini” ifadə edərək, dərhal atəşkəsə çağırıb.
Türkiyə, Qətər, İran, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı media və tibb işçilərinin öldürülməsini müharibə cinayəti kimi qələmə verərək, kəskin şəkildə qınayıblar.
Ciddədə toplantı keçirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu qətli mətbuat azadlığına hücum kimi pisləyib.
"Al Jazeera" telekanalının məlumatına görə, hücum nəticəsində 2023-cü ilin oktyabrından Qəzzada öldürülən jurnalist və media işçilərinin sayı ən azı 273-ə çatıb.