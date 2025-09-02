DÜNYA
Əfqanıstanın şərqində baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1400 nəfəri ötüb
Əfqanıstanda baş verən 6 bal gücündə zəlzələ 2021-ci ildən bəri onsuz da müharibə şəraitində olan ölkədə baş verən üçüncü güclü zəlzələ olub
Əfqanıstanın şərqində baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1400 nəfəri ötüb
Afganıstanda, Cəlallabatdakı Nangarhar xəstəxanasında yaralı afganlar müalicə alırlar. / AA
2 sentyabr 2025 г.

Əfqanıstanın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti "X" sosial mediada etdiyi paylaşımda ən azı 3251 nəfərin yaralandığını və zəlzələnin 8000-dən çox evin dağılmasına səbəb olduğunu bildirib.

Ölkədə təsirli olan 6 bal gücündə zəlzələ 2021-ci ildən bəri onsuz da müharibə şəraitində olan ölkədə baş verən üçüncü güclü zəlzələ olub.

ABŞ Geoloji Xidməti zəlzələnin yerli vaxtla saat 23:47-də (GMT 1917) baş verdiyini bildirib. Zəlzələ Cəlalabaddan 27 kilometr şərq-şimal-şərqdə, 8 kilometr dərinlikdə baş verib. Sakinlərin əksəriyyəti zəlzələ zamanı yuxuda olub.

Ən çox zərər çəkmiş bölgə olan Kunarda çoxsaylı kəndlər dağıdılıb. Əfqanıstanın Kunar əyalətindəki müvəqqəti administrasiyanın sözçüsü Əbdül Qani xilasetmə və yardım qruplarının zərər çəkmiş bölgələrə çatdığını və xilasetmə işlərinin davam etdiyini bildirib. Qani "Ölənlərin sayı arta bilər, çünki dağıntılar altında hələ də çoxlu insan var" deyib.

Qani əlavə edib ki, Nur Qal, Savki, Vatpur, Manoqi və Çapa Dara rayonlarında onlarla ev dağıdılıb.

Əfqanıstanın müvəqqəti administrasiyası bölgəyə yardım ləvazimatları və tibbi qruplar göndərdiyini və daha çox yardımın Kabildən yolda olduğunu bildirib.

Pakistan, İran, Çin, Hindistan və Qərb ölkələri kimi qonşu ölkələr də Əfqanıstana yardım göndərməyi öhdələrinə götürüblər.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmisi bildirib ki, yolların zədələnməsi zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərə girişi əngəlləyib və müdaxilə qrupları üçün ən ciddi problemdir.

Dağlıq ərazilərdə xilasetmə işləri helikopterlərlə aparılır.

BMT-nin Əfqanıstandakı humanitar koordinatoru İndrika Ratvatte Kabildə təşkil etdiyi mətbuat konfransında deyib: "Bir çox torpaq sürüşmələri və qaya uçmaları olub, bu da ilk 24 saat ərzində girişi ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Ən ciddi problem bu ucqar ərazilərə çatmaqdır, çünki yollara giriş ciddi şəkildə zədələnib".

