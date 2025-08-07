SİYASƏT
Kreml Donald Tramp və Vladimir Putinin mümkün görüşü ilə bağlı açıqlama yayıb
Kremlin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Yuri Uşakov deyib ki, Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə yaxın günlərdə ikitərəfli zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı prinsipial razılıq əldə olunub
/ Reuters
14 saat əvvəl

Kreml ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin gələn həftə görüşə biləcəyini açıqlayıb.

Bu, 2021-ci ilin iyunundan sonra hazırkı ABŞ və Rusiya liderləri arasında keçiriləcək ilk görüş olacaq.

Kremlin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Yuri Uşakov Rusiya dövlət xəbər agentliklərinə müsahibəsində deyib ki, Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə yaxın günlərdə ikitərəfli zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı prinsipial razılıq əldə olunub.

Y.Uşakov deyib:"Hazırda amerikalı həmkarlarımızla görüşün təfərrüatlarını yekunlaşdırmaq üzrəyik. Görüşün gələn həftə keçirilməsi planlaşdırılır."

Yuri Uşakov görüşün harada keçiriləcəyi ilə bağlı yalnız prinsip razılaşmanın əldə edildiyini söyləyib. O, görüşün harada baş tutacağı barədə ətraflı məlumat verməyib.

Bu açıqlama ABŞ nümayəndəsi Stiv Vitkofun Moskvada V.Putinlə görüşündən bir gün sonra verilib.

Uşakov bildirib ki, Stiv Vitkof Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə üçtərəfli görüş təklif etsə də, Rusiya bu təklifi cavabsız qoyub. "Rusiya tərəfi bu təklifə heç bir cavab verməyib," — deyə o vurğulayıb.

