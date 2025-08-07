SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Myanmanın müvəqqəti prezidenti Myint Sve vəfat edib
Hərbi çevrilişdən sonra prezident postuna gətirilən Myint Sve 74 yaşında dünyasını dəyişdi
Myanmanın müvəqqəti prezidenti Myint Sve vəfat edib
Myanma / AP
11 saat əvvəl

Myanmanın müvəqqəti prezidenti Myint Sve 74 yaşında vəfat edib. Bu barədə məlumatı ölkənin Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurası yayıb.

Yerli mediada yer alan xəbərlərə əsasən, Myint Sve paytaxt Naypyida şəhərində yerləşən hərbi hospitalın reanimasiya şöbəsində müalicə olunurdu. Bildirilir ki, o, kritik vəziyyətdə idi.

Tövsiyə olunan

2023-cü ilin əvvəlindən etibarən hərəkətlərində yavaşlama və qida qəbulunda çətinlik yaşayan Myint Sveyə aparılan müayinələr nəticəsində Parkinson xəstəliyi və bu xəstəliklə bağlı digər nevroloji pozuntular diaqnozu qoyulmuşdu. Aprel ayında o, Sinqapurun “Mount Elizabeth” Tibb Mərkəzində müalicə almışdı.

Xatırladaq ki, Myint Sve 2021-ci ilin fevralında Aun San Su Kyin  hökumətinə qarşı keçirilən hərbi çevrilişin ardından ordu tərəfindən müvəqqəti prezident təyin olunmuşdu.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us