Meksikada kütləvi məzarlıq aşkar edilib
Bu barədə yerli səlahiyyətlilər məlumat yayıb
Meksikada kütləvi məzarlıq aşkar edilib
5 avqust 2025 г.

Meksika rəsmiləri ölkənin Quanaxuato əyalətinin mərkəzi bölgəsində 32 cəsədin olduğu kütləvi məzarlıq aşkar edildiyini açıqlayıb. Onlardan təxminən yarısının şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Quanaxuato Prokurorluğunun yaydığı bəyanatda bildirilib ki, cəsədlər İrapuato şəhərinin şimalında, La Kalera bölgəsində yerləşən gizli qəbirlərdə aşkar olunub. Bu ərazi Mexikodan təxminən 320 kilometr şimal-qərbdədir.

Prokurorlar iyulun 30-dan etibarən hadisə yerində məhkəmə- tibbi ekspertiza qruplarının işlədiyini və qalan cəsədlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdiyini vurğulayıblar.

Qeyd edilir ki, cəsədlər İrapuatoda 12 nəfərin öldüyü küçə şənliyində baş verən atışmadan iki aydan az müddət sonra tapılıb.

Quanaxuato əyaləti son illərdə yeni nəsil kartellər ilə yerli Santa Rosa de Lima mütəşəkkil cinayət qrupu arasında gedən toqquşmalar səbəbindən dəfələrlə zorakılıqlara səhnə olub. Yanvar-iyul ayları arasında əyalətdə 1500-dən çox qətl hadisəsi qeydə alınıb.

Mütəşəkkil cinayətkar qruplar tez-tez qurbanlarını gizli qəbirlərdə basdırırlar.

Meksika hökumətinin məlumatına görə, hazırda ölkədə itkin düşmüş şəxslərin sayı təxminən 132.000 nəfərdir.

