Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bu gün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Qəzza ilə bağlı fövqəladə toplantısının açılışında deyib: "Fələstin xalqının ehtiyacı olan şey bizim kollektiv müdaxiləmizdir".
Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən İƏT toplantısında çıxış edən Fidan "Fələstin xalqının ehtiyacı olan şey bizim kollektiv fəaliyyətimizdir" deyib.
H.Fidan Fələstinin tanınmasının İsraili müharibəni sona çatdırmağa məcbur edəcək qlobal tədbirlər olmadan kifayət etməyəcəyini vurğulayaraq, "İsrail hökuməti sülh deyil, Fələstin xalqının tamamilə məhv olmasını hədəfləyir. Buna icazə verə bilmərik" deyib.
“Onların qarşısı alınmalıdır”
Türkiyənin xarici işlər nazirinin sədrliyi ilə keçirilən İƏT toplantısında əsas diqqət İsrailin Qəzzadakı hərəkətlərinə yönəlib və üzv dövlətlərin mövqelərini və reaksiyalarını koordinasiya etmək məqsədi daşıyır.
Açılış nitqində Fidan işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində, o cümlədən İsrail nazirlərinin də iştirak etdiyi mühacirlər hücumlarını pisləyib və bu cür hərəkətlərin tarixi şəhərdə nəzarətsiz davam edə bilməyəcəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İsrail 2023-cü ilin oktyabr ayından Qəzzaya qarşı vəhşicəsinə hücumları nəticəsində təxminən 62 min 700 fələstinlini öldürüb.
Müharibə İsrailin tətbiq etdiyi aclıqla üzləşən Qəzzanı xarabalığa çevirib.
Qəzzada atəşkəs
Xarici işlər naziri İsrailin hücumlarını dayandıra biləcək Misir-Qətər atəşkəs təklifinin əhəmiyyətini vurğulayıb və İƏT-in Qəzzada atəşkəs üçün səyləri tam dəstəkləyəcəyini bildirib.
Hakan Fidan "Biz razılaşmaya yaxınıq, lakin təcavüzkar (İsrail) də bu razılaşmada iştirak etməlidir" deyib. O, atəşkəs əldə olunmayacağı təqdirdə işğal və zülmün davam edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və Fələstinin tamhüquqlu üzvlüyü üçün BMT təşəbbüsünə çağırıb.
Qəzzanın yenidən qurulması və reabilitasiyası planlarının ərəb-islam çərçivəsi daxilində olmasının vacibliyini vurğulayan Fidan Türkiyənin bu səyləri dəstəkləməyə tam sadiq olduğunu bildirib.
Fidan bildirib ki, fələstinlilərin Qəzzada qalmasına zəmanət verilməli və Qəzzanın birlikdə yenidən qurulması lazımdır. O, ictimaiyyətə İƏT-in Əqsa məscidini qorumaq üçün yaradıldığını və hər hansı zəifliyin təşkilatın əsas missiyasına zərbə vuracağını xatırladıb.
Fidan həmçinin bildirib ki, o, İsrailin Suriya, Livan və İrana hücumlarının regional və qlobal təhlükəsizliyi təhdid edən daha geniş qeyri-sabitliyə gətirib çıxaracağına inanır.