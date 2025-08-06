Bostonun Loqan Beynəlxalq Hava Limanı emosional anlara şahidlik edib. Qəzzadan gələn üç fələstinli qız Bostonun Loqan Beynəlxalq Hava Limanında könüllülər tərəfindən qarşılanıb.
Üç uşaq və onların ailələri genişmiqyaslı evakuasiya əməliyyatı çərçivəsində müalicə üçün ABŞ-a aparılıb. Bu təxliyəyə dəstək verən qeyri-hökumət təşkilatı bildirib ki, evakuasiya edilənlər arasında İsrailin törətdiyi hava hücumu nəticəsində ağır yaralanan 14 yaşlı Rahaf əl-Dalou da var. Onu hava limanında xalası Xəlili qarşılayıb.
Xəlili deyib: “Rahaf mənim bir parçam, Qəzzənin bir parçasıdır. Bu mənim üçün çox ağırdır, çünki vəfat edən bacımı, onun uşaqlarını və öz övladlarımı xatırlayıram.”
Xəlili bir ildən çoxdur ki, ABŞ-ın Dallas ştatında yaşayır və ayağı amputasiya olunmuş qohumu Adəmə tibbi yardım göstərir.
O, Qəzzadakı yeddi qızı və digər qohumları ilə sıx əlaqə saxladığını, onların çox qorxduğunu bildirib
“Onlar çox qorxurlar və acdırlar. Son dəfə telefonda danışanda nə qədər arıqladıqlarını gördüm, çünki kifayət qədər qida qəbul etmirlər’’,-deyə Xəlili söyləyib.
Qeyd edək ki, bu günə qədər ABŞ-ın səhiyyə müəssisələrinə 62 fələstinli uşaq qəbul olunub. Amputasiya və ya ağır yanıq xəsarətləri alan uşaqların bir çoxu müalicə müddətində xəstəxanalarda qalacaq.
İsrailin mart ayında ‘‘Həmas’’ müqavimət hərəkatı ilə atəşkəs razılaşmasını dayandırması nəticəsində Qəzzaya ərzaq və zəruri ləvazimatların girişinə ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. Bu vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tənqid olunub.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin avqustun 1-də verdiyi məlumata görə, Qəzzada daha 7 fələstinli aclıq səbəbindən həyatını itirib. 2023-cü ilin oktyabrından bəri isə 93-ü uşaq olmaqla ən azı 169 nəfər aclıq və qida çatışmazlığından ölüb.
Ümumdünya Ərzaq Proqramının (WFP) məlumatına görə, Qəzzada hər dörd fələstinlidən biri aclıqla üzləşir. Təxminən 100 min qadın və uşaq kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi əməliyyatlarda əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 61 mindən çox fələstinli həlak olub.
Ekspertlər isə Qəzza rəsmilərinin açıqladığı rəqəmlərin dəqiq olmadığını bildirir və ölənlərin real sayının təxminən 200 min civarında olduğunu qeyd edirlər.