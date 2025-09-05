ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə apardığı danışıqlardan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə tezliklə görüşəcəyini bildirib.
Ağ Evdə ABŞ-ın texnologiya rəhbərləri ilə keçirilən şam yeməyində Trampa bir müxbir Rusiya lideri ilə görüşməyi planlaşdırıb-planlamadığını soruşub və o, “Bəli, danışacağam” cavabını verib.
Bu açıqlama Rusiyanın Ukraynaya yeni hücumları fonunda səslənib. Sentyabrın 4-də Rusiya qüvvələrinin Xarkov vilayətinin Xotimliya kəndinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bölgənin qubernatoru Oleq Sinebov bildirib ki, həlak olanlar iki kişi və bir qadındır, onlardan bəziləri yol təmiri işçiləri olub. Daha iki nəfər yaralanıb.
Eyni gündə Danimarka Qaçqınlar Şurasının iki əməkdaşı Ukraynanın şimalındakı Çerniqov vilayətində Rusiyanın minalardan təmizlənmiş ərazini vurması nəticəsində həlak olub. Yerli rəsmilər onların humanitar işçi olduğunu bildirsələr də, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu iddianı təkzib edib uzun mənzilli pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış sahəsini hədəf aldıqlarını iddia edib.
Hava hücumu xəbərdarlığı Xarkov, Çerniqov, Zaporojya, Dnepropetrovsk və Sumi vilayətlərində cümə günü səhərə qədər davam edib.
Bu hücumlar Avropa liderlərinin Putinə atəşkəs və ya sülh razılaşması üçün təzyiq göstərmək cəhdləri fonunda baş verib. Sentyabrın 4-də iyirmidən çox ölkə mümkün sülh razılaşmasından sonra Ukraynaya yerləşdiriləcək və Rusiyanın gələcək təcavüzünün qarşısını almaq məqsədilə yaradılacaq “zəmanət qüvvəsinə” qoşun yerləşdirməyi öhdəsinə götürüb.
Buna baxmayaraq Moskvanın danışıqlara az maraq göstərməsi ilə bağlı narahatlıqlar artır. Bu həftə Pekinə səfəri zamanı Putin bildirib ki, məqbul sülh şərtləri əldə olunmasa Rusiya mübarizəni davam etdirəcək.