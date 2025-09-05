DÜNYA
2 dəqiqə oxuma
Donald Tramp rusiyalı həmkarı ilə tezliklə görüşəcəyini açıqladı
ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə apardığı danışıqlardan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə tezliklə görüşəcəyini bildirib
Donald Tramp rusiyalı həmkarı ilə tezliklə görüşəcəyini açıqladı
/ AP
5 sentyabr 2025 г.

ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə apardığı danışıqlardan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə tezliklə görüşəcəyini bildirib.

Ağ Evdə ABŞ-ın texnologiya rəhbərləri ilə keçirilən şam yeməyində Trampa bir müxbir Rusiya lideri ilə görüşməyi planlaşdırıb-planlamadığını soruşub və o, “Bəli, danışacağam” cavabını verib.

Bu açıqlama Rusiyanın Ukraynaya yeni hücumları fonunda səslənib. Sentyabrın 4-də Rusiya qüvvələrinin Xarkov vilayətinin Xotimliya kəndinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bölgənin qubernatoru Oleq Sinebov bildirib ki, həlak olanlar iki kişi və bir qadındır, onlardan bəziləri yol təmiri işçiləri olub. Daha iki nəfər yaralanıb.

Eyni gündə Danimarka Qaçqınlar Şurasının iki əməkdaşı Ukraynanın şimalındakı Çerniqov vilayətində Rusiyanın minalardan təmizlənmiş ərazini vurması nəticəsində həlak olub. Yerli rəsmilər onların humanitar işçi olduğunu bildirsələr də, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu iddianı təkzib edib uzun mənzilli pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış sahəsini hədəf aldıqlarını iddia edib.

Tövsiyə edilən

Hava hücumu xəbərdarlığı Xarkov, Çerniqov, Zaporojya, Dnepropetrovsk və Sumi vilayətlərində cümə günü səhərə qədər davam edib.

Bu hücumlar Avropa liderlərinin Putinə atəşkəs və ya sülh razılaşması üçün təzyiq göstərmək cəhdləri fonunda baş verib. Sentyabrın 4-də iyirmidən çox ölkə mümkün sülh razılaşmasından sonra Ukraynaya yerləşdiriləcək və Rusiyanın gələcək təcavüzünün qarşısını almaq məqsədilə yaradılacaq “zəmanət qüvvəsinə” qoşun yerləşdirməyi öhdəsinə götürüb.

Buna baxmayaraq Moskvanın danışıqlara az maraq göstərməsi ilə bağlı narahatlıqlar artır. Bu həftə Pekinə səfəri zamanı Putin bildirib ki, məqbul sülh şərtləri əldə olunmasa Rusiya mübarizəni davam etdirəcək.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us