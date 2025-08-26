Yerli media İsrailin Suriyanın cənubundakı Quneytra çölündə bir kəndə hücumu nəticəsində bir nəfərin öldüyünü bildirib.
Yerli medianın məlumatına görə, İsrail ordusu gecə saatlarında Suriyanın cənubundakı Quneytra çölündə kəndlərdən birinə basqın edib.
Dövlət televiziyası "Al-İhbariyə"nin məlumatına görə, İsrail əsgərləri Suveysa kəndinə basqın edərək, səmaya işıqlı güllələrlə atəş açıb və ərazidə axtarış aparan sakinlərlə toqquşma olub.
Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Suriya ərazisinə bu cür müdaxilələrini Suriyanın suverenliyinin, beynəlxalq hüququn və 1974-cü il Müqaviləsinin açıq şəkildə pozulması kimi pisləyib.
Telekanal gənc vətəndaşlardan birinin İsrail əsgərləri tərəfindən saxlanıldığını bildirib.
Gecə radələrində baş verən hücum İsrailin avqust ayında işğal altındakı Qolan təpələrinin bufer zonasında yerləşən Quneytraya dördüncü basqını olub.
İsrailin müdafiə naziri İsrael Katz "X" platformasında etdiyi paylaşımda İsrail ordusunun “Hermon dağının zirvəsində və təhlükəsizlik zonasında qalacağını” bildirib.
Katz ordunun mövcudluğunun “Suriyadakı Qolan və Qaliley qəsəbələrini və druz icmasını qorumaq üçün zəruri olduğunu” iddia edib.
Qeyd edək ki, İsrail ordusu son 7 ay ərzində Suriyanın cənubundakı bəzi bölgələrdə Hermon dağını (Cəbəl əl-Şeyx) və 15 kilometr enində təhlükəsizlik zolağını zəbt edərək, ələ keçirdiyi bufer zonada 40 mindən çox suriyalını nəzarətində saxlayıb.
2024-cü ilin sonunda Bəşər Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra İsrail 1974-cü ildə hakimiyyət bölgüsü sazişini pozaraq, Suriyanın Qolan təpələrinin işğalını genişləndirdi və demilitarizasiya olunmuş bufer zonasını ələ keçirdi.
2024-cü ilin dekabr ayının sonunda fəaliyyətə başlayan Suriyanın yeni hökuməti İsrail üçün heç bir təhlükə yaratmasa da, İsrail ordusu dəfələrlə Suriya ərazisinə daxil olub və mülki əhalinin itkisinə səbəb olan, Suriyanın hərbi obyektləri və infrastrukturunu məhv edən hava hücumları təşkil edib.