DÜNYA
2 dəqiqə oxuma
İsrail hərbçiləri Suriyanın Qolan təpələri yaxınlığındakı şəhərə gecə yarısı hücum edib
İsrail ordusu gecə saatlarında Suriyanın cənubundakı Quneytra çölündə kəndlərdən birinə basqın edib
İsrail hərbçiləri Suriyanın Qolan təpələri yaxınlığındakı şəhərə gecə yarısı hücum edib
Qəzza / AP
26 avqust 2025 г.

Yerli media İsrailin Suriyanın cənubundakı Quneytra çölündə bir kəndə hücumu nəticəsində bir nəfərin öldüyünü bildirib.

Yerli medianın məlumatına görə, İsrail ordusu gecə saatlarında Suriyanın cənubundakı Quneytra çölündə kəndlərdən birinə basqın edib.

Dövlət televiziyası "Al-İhbariyə"nin məlumatına görə, İsrail əsgərləri Suveysa kəndinə basqın edərək, səmaya işıqlı güllələrlə atəş açıb və ərazidə axtarış aparan sakinlərlə toqquşma olub.

Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Suriya ərazisinə bu cür müdaxilələrini Suriyanın suverenliyinin, beynəlxalq hüququn və 1974-cü il Müqaviləsinin açıq şəkildə pozulması kimi pisləyib.

Telekanal gənc vətəndaşlardan birinin İsrail əsgərləri tərəfindən saxlanıldığını bildirib.

Gecə radələrində baş verən hücum İsrailin avqust ayında işğal altındakı Qolan təpələrinin bufer zonasında yerləşən Quneytraya dördüncü basqını olub.

Tövsiyə edilən

İsrailin müdafiə naziri İsrael Katz "X" platformasında etdiyi paylaşımda İsrail ordusunun “Hermon dağının zirvəsində və təhlükəsizlik zonasında qalacağını” bildirib.

Katz ordunun mövcudluğunun “Suriyadakı Qolan və Qaliley qəsəbələrini və druz icmasını qorumaq üçün zəruri olduğunu” iddia edib.

Qeyd edək ki, İsrail ordusu son 7 ay ərzində Suriyanın cənubundakı bəzi bölgələrdə Hermon dağını (Cəbəl əl-Şeyx) və 15 kilometr enində təhlükəsizlik zolağını zəbt edərək, ələ keçirdiyi bufer zonada 40 mindən çox suriyalını nəzarətində saxlayıb.

2024-cü ilin sonunda Bəşər Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra İsrail 1974-cü ildə hakimiyyət bölgüsü sazişini pozaraq, Suriyanın Qolan təpələrinin işğalını genişləndirdi və demilitarizasiya olunmuş bufer zonasını ələ keçirdi.

2024-cü ilin dekabr ayının sonunda fəaliyyətə başlayan Suriyanın yeni hökuməti İsrail üçün heç bir təhlükə yaratmasa da, İsrail ordusu dəfələrlə Suriya ərazisinə daxil olub və mülki əhalinin itkisinə səbəb olan, Suriyanın hərbi obyektləri və infrastrukturunu məhv edən hava hücumları təşkil edib.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us