Dənizçiliyə həsr olunmuş TEKNOFEST İstanbulda start verib
“TEKNOFEST Mavi Vətən” konsepti ilə dəniz gücünü, texnologiyanı və mədəniyyəti nümayiş etdirir.
Dənizçiliyə həsr olunmuş TEKNOFEST İstanbulda start verib
TEKNOFEST / AA
28 avqust 2025 г.

Türkiyənin aparıcı Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalının dəniz vasitələrinin nümayişini nəzərdə tutan “TEKNOFEST Mavi Vətən” tədbiri avqustun 28-də (bu gün) İstanbulda ölkənin dəniz gücünü və yeniliklərini ön plana çıxarır.

“Anadolu” agentliyi “Mavi Vətən” adı verilən dörd günlük tədbirin qlobal kommunikasiya tərəfdaşı qismində çıxış edir. Festival rəsmi olaraq avqustun 28-də başlasa da, ictimaiyyət üçün qapılar 30–31 avqust tarixlərində açılacaq.

Tədbirin açılış günündə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı gözlənilir.

Yarışmalar çərçivəsində pilotsuz sualtı sistemləri, sualtı raketləri və avtonom dəniz vasitələri təqdim olunur.

Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələri festivalda ən müasir gəmilərindən bəzilərini nümayiş etdirir. Bunlar arasında “TCG Anadolu” amfibi hücum gəmisi, “TCG İstanbul” freqatı, “TCG Burgazada” sualtı müdafiə korveti, “TCG Oruçreis” freqatı, “TCG Nusret” mina döşəmə gəmisi, həmçinin “TCG Sakarya” və “TCG Hızırreis” sualtı qayıqları var.

Hərbi texnologiyadan əlavə, “TEKNOFEST Mavi Vətən” dənizçilik tarixi və mədəniyyətinə dair sərgilər, interaktiv virtual reallıq təcrübələri və müxtəlif konfranslarla da zənginləşdirilib.

Qeyd edək ki, TEKNOFEST tədbirinin əsas hissəsi 17–21 sentyabr tarixlərində İstanbul Atatürk Hava Limanında keçiriləcək.

MƏNBƏ:TRT
