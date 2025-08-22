Telekanal “KAN”ın məlumatına görə, İsrail Qəzzanı tam işğal etməyə yönələn genişmiqyaslı plan çərçivəsində fələstinliləri Qəzza şəhərindən çıxmağa məcbur etmək məqsədilə şimal bölgəsinə verilən suyun azaldılmasını, eyni zamanda cənubdakı boru xətlərinin təmirini nəzərdən keçirir.
Məlumata əsasən, Baş nazir Benyamin Netanyahu hökuməti bir tərəfdən şimala suyun verilməsinin dayandırılmasını müzakirə edir, digər tərəfdən isə Qəzzanın cənubuna birbaşa su daşıyan iki boru xəttinin bərpası üzərində işləyir.
Bu addım, İsrailin Qəzzadakı soyqırım siyasəti çərçivəsində məcburi aclıq, humanitar yardımlara qoyulan məhdudiyyətlərlə yanaşı, indi də susuzluğu silaha çevirməkdə ittiham olunduğu bir dövrə təsadüf edir.
Qəzza Hökumətinin Media Ofisinin məlumatına görə, İsrail yanvar ayından etibarən bölgəyə su verən son mənbələrdən biri olan ölkənin milli su şirkəti “Mekorot” vasitəsilə su axınını kəsib.
Bundan əlavə, İsrail ordusu martın 9-da Deyr Belahın cənubundakı mərkəzi su təmizləmə qurğusuna enerji verən son elektrik xəttini də sıradan çıxarıb. Atılan bu addım genişmiqyaslı içməli su istehsalını tamamilə dayandıraraq böhranı daha da dərinləşdirib.
Müdafiə naziri İsrael Kats davam edən vasitəçilik səylərinə və “Həmas”ın atəşkəs təklifini qəbul etməsinə baxmayaraq, Qəzza şəhərinin ələ keçirilməsini hədəfləyən “Gideonun döyüş maşınları 2” adlı hərbi planı avqustun 20-də təsdiqləyib.
İsrail hökuməti də ayın əvvəlində B.Netanyahunun Qəzzanın tamamilə yenidən işğalına yönələn mərhələli planını təsdiqləyib. Planın ilk mərhələsi təxminən 1 milyon sakinin cənuba köçürülməsi, şəhərin mühasirəyə alınması və yaşayış massivlərinə reydlər keçirilməsi yolu ilə Qəzza şəhərinin işğalını nəzərdə tutur.
İkinci mərhələdə isə, artıq böyük dağıntılara məruz qalmış Qəzzanın mərkəzindəki qaçqın düşərgələrinin işğalı planlaşdırılır. Plana əsasən, 800 mindən çox fələstinli cənubda yaradılacaq “humanitar zonalara” köçürüləcək, burada sığınacaqlar, səyyar xəstəxanalar və su infrastrukturunun qurulması nəzərdə tutulur.
Hazırlıqların üç həftə ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır.