“CBS News” agentliyinin xəbərinə görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında birbaşa danışıqların reallaşma ehtimalına dair qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq, iki ölkə arasında sülh sazişi bağlanmasına dair proses fəallığı davam edir.
Tramp deyib ki, mən bunu izləyirəm, görürəm və prezident Putin və prezident Zelenski ilə bu barədə danışmışam. Nəsə baş verəcək, amma onlar hələ hazır deyillər. Amma nəsə baş verəcək. Biz bunu həll edəcəyik”.
Tramp bildirib ki, o, Ukraynadakı müharibə ilə bağlı yaxın günlərdə danışıqlar aparmağı planlaşdırır, çünki avqust ayında Alyaskada Putinlə keçirilən sammitdə irəliləyiş əldə olunmayıb. Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Trampın sentyabrın 5-də Zelenski ilə telefon danışığı aparması gözlənilir.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Rusiyanın uzaq şərqində keçirilən iqtisadi forumda deyib: “Rusiya Ukraynada hər hansı formada, hər hansı formatda xarici müdaxiləni, təhlükəsizliyi pozan əsaslı şəkildə qəbuledilməz hesab edir”.
Digər tərəfdən, Zaxarovanın sözlərinə görə, Rusiya Zelenski ilə qarşıdakı Avropa danışıqları ərəfəsində mövqeyini sərtləşdirdiyini göstərərək, xarici qoşunların Ukraynaya yerləşdirilməsini “hər hansı formatda” nəzərdən keçirməyəcəyini bəyan edib.
Ukraynanın təhlükəsizlik təminatları
Moskva həmçinin, Avropa müttəfiqlərindən təhlükəsizlik təminatları almaq üçün Kiyevin səylərini tənqid edərək, bunları regional sabitliyə təhdid adlandırıb. Zaxarova təklif olunan təminatları “terror üçün tramplin” və “Avropa qitəsi üçün təhlükə təminatları” kimi təsvir edib.
Putin sentyabrın 3-də bildirib ki, əgər Ukrayna prezidenti Moskvaya gəlsə, Zelenski ilə görüşməyə hazırdır, lakin belə bir görüş yaxşı hazırlanmalı və konkret nəticələrə gətirib çıxarmalıdır. Ukraynanın xarici işlər naziri belə bir görüş üçün Moskvanın məkan kimi təklifini rədd edib.
Tramp “CBS News” agentliyinə bildirib ki, Rusiya və Ukrayna arasındakı dağıdıcı vəziyyətdən narazıdır, lakin sülh razılaşması üçün səylərini davam etdirəcək.
“Düşünürəm ki, biz hər şeyi yoluna qoyacağıq. Əslində, Rusiya məsələsinin mənim həll etdiyim digər məsələlərdən daha asan olacağını düşünürdüm, amma bu, digərlərinə nisbətən bir az daha çətin görünür”, -deyə o qeyd edib.
Tramp yanvar ayında vəzifəyə başladıqdan sonra münaqişəni tez bir zamanda sona çatdıracağını əvvəlcədən proqnozlaşdırsa da, 2022-ci ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya qarşı tammiqyaslı hərbi hücumu ilə başlayan döyüşləri dayandıra bilməməsindən məyusdur.