Bir çox ərəb dövlətləri İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun “Böyük İsrail” vizyonuna sadiqliyini ifadə edən bəyanatlarını pisləyib və bu bəyanatların dövlətlərin suverenliyinə təhdid və beynəlxalq hüququn pozulması olduğunu bildirib.
Netanyahu avqustun 12-də "i24" xəbər kanalına verdiyi açıqlamada "Böyük İsrail" vizyonuna çox sadiq olduğunu ifadə edərək, özünü buraya gəlməyi xəyal edən yəhudi nəsillərini və onlardan sonra gələcək yəhudi nəsillərini təmsil edən tarixi və mənəvi borc sahibi bir insan kimi təsvir edib.
Qeyd edək ki, İsrail siyasətində "Böyük İsrail" işğal altındakı İordan çayının qərb sahilini, blokadada olan Qəzzanı, Suriyanın işğal etdiyi Qolan təpələrini, Misirin Sinay yarımadasını və İordaniyanın bəzi hissələrini əhatə edəcək şəkildə ərazi genişlənməsinə istinad etmək üçün istifadə edilən bir termindir.
İordaniya Xarici İşlər Nazirliyi Netanyahunun bəyanatlarını "təhlükəli və təxribatçı gərginlik" yaratmaq cəhdi kimi qiymətləndirərək, bunların dövlətlərin suverenliyini təhdid etdiyini və BMT Nizamnaməsini pozduğunu bildirib. Nazirlik bəyan edib ki, bu cür “xəyali iddialar” Fələstin xalqının qanuni hüquqlarını azaltmayacaq və yalnız Qəzzada və işğal olunmuş İordan çayının qərb sahilində zorakılıq və münaqişə proseslərini alovlandıracaq.
Fələstin Administrasiyası bu bəyanatları Fələstin xalqının qanuni hüquqlarına məhəl qoymamaq və regional təhlükəsizliyi təhdid edən təhlükəli təxribat və gərginlik kimi qiymətləndirib və Şərqi Qüdsü paytaxt kimi tanıyaraq 1967-ci il sərhədləri daxilində müstəqil Fələstin dövlətinə sadiqliyini bir daha bəyan edib.
Qətər Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatların işğal administrasiyasının təkəbbürünü, böhranları və münaqişələri qızışdırmağa və dövlətlərin suverenliyini açıq şəkildə pozmağa üz tutmuş yanaşmasını əks etdirdiyini bildirib və "ədalətli, hərtərəfli və davamlı sülhə" nail olmaq üçün səyləri dəstəklədiyini vurğulayıb.
Səudiyyə Ərəbistanı “ekspansionist ideyaları və layihələri” rədd etdiyini və “Fələstin xalqının öz torpaqlarında müstəqil və suveren dövlət qurmaq tarixi və qanuni haqqını” bir daha təsdiqlədiyini bəyan edib.
Ərəb Liqası İsrailin “təcavüzkar və ekspansionist meyllərini” pisləyib və onların “kollektiv ərəb milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaratdığı” barədə xəbərdarlıq edib.
İsrailin Qəzzada soyqırımı
2023-cü ilin oktyabrından bəri İsrail Qəzzada genişmiqyaslı soyqırım həyata keçirib, təxminən yarısı qadın və uşaq olmaqla 61.700-dən çox fələstinlini öldürüb.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ötən ilin noyabrında Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallantın Qəzzada hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər törətdiyinə görə həbs olunmasına order verib. İsrail Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində də soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.