Əfqanıstanın Kunar vilayətində minlərlə insanın evsiz qalmasına səbəb olan dağıdıcı zəlzələdən sonra Türkiyə zərərçəkən insanlara dəstək olmaq üçün humanitar yardım göndərib. Kəndləri tamamilə dağılan əyalətdə xilasetmə və yardım əməliyyatları üçüncü gün də davam edir.
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" platformasında edilən paylaşımda "Hava Qüvvələrimizə aid A400M təyyarəmiz Kunar vilayətində baş verən zəlzələdən sonra AFAD və Qızıl Aypara tərəfindən hazırlanan humanitar yardımı Əfqanıstana çatdırmaq üçün Kayseri/Erkilet Hava Limanından yola düşüb" ifadələrindən istifadə edilib.
Kunar əyalətində xidmət edən adının açıqlanmasını istəməyən Taliban rəsmilərindən biri "Anadolu" agentliyinə bildirib ki, müvəqqəti administrasiya insanları daha təhlükəsiz bölgələrə köçürməyi planlaşdırır, lakin bəzi yardım ləvazimatları dünən axşamdan ucqar bölgələrə gəlməyə başlayıb. Yerli sakinlər yaxınlarının cəsədləri dağıntılar altında qaldığı üçün ərazini tərk etməkdən imtina edirlər. Çadırlar və digər zəruri ləvazimatlar paylanmağa başladı.
Qeyd edək ki, Kunar əyaləti Əfqanıstanın şərqində ən çox zərər çəkmiş bölgə olub. İndiyədək zəlzələ nəticəsində 1400-dən çox insan həlak olub.
Rəsmilər dağlıq ərazinin və zədələnmiş yolların yardımın çatdırılmasını çətinləşdirdiyini, lakin xilasetmə və yardım qruplarının bütün zərər çəkmiş ərazilərə çatdığını bildirib.
Taliban rəsmisi "Yardım materiallarını imkan daxilində nəqliyyat vasitəsi ilə göndəririk, lakin zəlzələ səbəbindən əlçatmaz olan ərazilərdə ləvazimatların daşınması və yaralıların xəstəxanalara çatdırılması üçün helikopterlərdən istifadə olunur" deyib.
"Vəziyyət ağırdır"
Kunar əyalətinin sakini Əbdül Vahid bildirib ki, yeraltı təkanlar hələ də davam edir və əhali arasında qorxu yaradır.
Qeyd edək ki, Əfqanıstanın şimal-şərqində 5,2 bal gücündə baş verən yeni zəlzələ Pakistanın şimal-qərbində də hiss olunub.
Humanitar yardım təşkilatları dağıntıların miqyasının daha da pisləşən böhrana çevrilməsinin qarşısını almaq üçün təcili beynəlxalq dəstəyə ehtiyac olduğunu bildirir.
BMT-nin Əfqanıstan üzrə Humanitar Koordinatoru İndrika Ratvatte sentyabrın 2-də bildirib ki, dağıdıcı zəlzələ Əfqanıstanın şərqində ölkənin çoxsaylı böhranlarla mübarizə apardığı bir vaxtda baş verib.
Sakin "Statistikaya, məsafələrə və son dərəcə çətin coğrafiyaya baxaraq, təxmin edirik ki, təsirlənən şəxslərin sayı yüz minlərlə ola bilər" deyib.
Ölənlərin sayı arta bilər
Pakistan, İran, Çin, Hindistan və Qərb dövlətləri də daxil olmaqla bir çox qonşu ölkələr Əfqanıstana yardım göndərməyi öhdələrinə götürüblər.
Müvəqqəti administrasiyanın sözçüsü Zabihullah Mücahidin sözlərinə görə, ən çox zərər çəkən Kunar vilayətində 1411 nəfər ölüb, 3124 nəfər yaralanıb. Zəlzələ həmçinin 5412 evin dağılmasına səbəb olub.
Rəsmilər Nangarhar, Lagman və Pəncşir əyalətlərindən məlumatların açıqlanması ilə ölənlərin sayının daha da arta biləcəyini bildirib.
ABŞ Geoloji Xidməti zəlzələnin yerli vaxtla saat 23.47-də (GMT 1917) Cəlalabaddan 27 kilometr şərq-şimal-şərqdə, 8 kilometr dərinlikdə olduğunu qeyd edib. Zəlzələ bazar günü axşam saatlarında baş verib.
Zəlzələ 2021-ci ilin avqustunda Əfqanıstan Talibanının hakimiyyətə gəlməsindən sonra müharibədən əziyyət çəkən ölkədə baş verən üçüncü güclü zəlzələ olub.