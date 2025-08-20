AFAD-ın koordinasiya etdiyi Türkiyə-Fələstin Humanitar Yardım Əməliyyatı çərçivəsində 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən indiyədək Mersin limanından Misirin El Ariş limanına 16 nəqliyyat əməliyyatı həyata keçirilib.
Türkiyə QHT-ləri 7 oktyabr 2023-cü ildə İsrailin hücumlarından sonra Qəzzada yaranan ərzaq böhranını aradan qaldırmaq üçün 683 gündür fəaliyyətlərini davam etdirir.
Komandalar mütəmadi olaraq bölgəyə ərzaq, geyim, dərman, tibbi ləvazimat və digər zəruri mallar çatdıraraq, səylərini dərinləşən ərzaq böhranının aradan qaldırılmasına yönəldir.
Türkiyə Qızıl Aypara Cəmiyyəti
Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin beş “Xeyirxahlıq gəmisi” missiyası çərçivəsində 10 gəmiyə 869 yük maşını (15 min 089 ton) yardım göndərib. Bu yardım ilk növbədə qida, gigiyena məhsulları və tibbi ləvazimatlardan ibarət olub.
Yanvar ayında Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) və UNRWA Qurban bayramı ianələrindən əldə edilən 52 164 qutu ət konservi tədarük edib. Bundan əlavə, Türkiyənin 15-ci yardım gəmisindən 261 ton ət konservinin çatdırılması gözlənilir.
Qəzzadakı mətbəxlər gündə 21 min insana yemək verir və bu günə qədər paylanan yeməklərin ümumi sayını 6,83 milyona çatdırıb.
Bundan əlavə, 400 ton yerli yardım çatdıran təşkilat 2024-cü ilin noyabr ayından etibarən 1,66 milyon litr içməli su paylayıb. Şərait yaxşılaşdıqdan sonra nəqliyyatın bərpa ediləcəyi gözlənilir.
Qəzzadakı mətbəxləri hər gün 21.000 insanlara yemək verir və bu günə qədər 6.83 milyon yemək paylayıb. Bundan əlavə, 2024-cü ilin noyabr ayından etibarən 400 ton yerli təchizat gətirilib və 1,66 milyon litr içməli su paylanıb. Suyun paylanması şərtlərə uyğun olaraq davam etdiriləcək.
Təşkilat 29 noyabr 2024-cü ildə tankerlərdən istifadə edərək Qəzzada içməli su paylamağa başlayıb və hər ailəyə gündə 20 litr olmaqla cəmi 20 ton su verib.
Bölgəyə 1,66 milyon litr içməli su paylayan Türkiyə Qızıl Ayparası şərtlər imkan verdikdə yenidən paylanmağa başlayacaq.
İordaniya vasitəsilə alınan 5000 ərzaq bağlamasından 2500-ü fevralda paylanıb, qalan bağlamalar isə gözlədilir. Məhdudiyyətlərə baxmayaraq, 405 yardım maşınından 165-i Misir Qızıl Aypara Cəmiyyətinin anbarına boşaldılıb və avqustun 3-də Qəzzaya çatıb, qalan əşyalar isə tənzimlənir.
Dəniz Fənəri
Dəniz Fənəri Dərnəyi Qəzzanın şimal, cənub və mərkəzi bölgələrində yaradılmış 10 yeməkxana vasitəsilə gündəlik 15 min insanı isti yeməklə təmin edir. Yeməklər könüllülər və yerli işçilər tərəfindən düşərgələrə və ehtiyacı olan ailələrə paylanır.
Qəzzanın ən kritik problemlərindən biri olan suya çıxış infrastrukturun məhv edilməsindən sonra gündəlik 15 ton təmiz içməli su təmin edir və iki aktiv quyu işlədir.
Dərnək həmçinin Qəzzadakı Al Wafa xəstəxanasına qida yardımı edir, xəstələr və onları müşayiət edənlər üçün gündə üç dəfə yemək verir.
İHH
Hücumların başladığı gündən bəridir İHH Humanitar Yardım Vəqfi bölgəyə 127,63 milyon çörək və 1,2 milyon ədəd konserv, makaron, hazır yemək paketləri və meyvə şirəsi daxil olmaqla 35,19 milyon isti yemək paylayıb.
Bundan əlavə, Qəzza xalqına 206 min 521 ərzaq bağlaması, 129 min 789 kisə un və 17 min 848 tərəvəz bağlaması paylayıb, eyni zamanda 2 min 567 tanker içməli su və ət bağlaması verib.
Cansuyu Dərnəyi
Hücumlar başlayandan bəri Cansuyu Dərnəyi ərzaq paketləri, un, düyü, yağ, paxlalılar, makaron və digər əsas tələbat ərzaqları daşıyan 102 yardım maşını göndərib.
Bundan əlavə, 3000 ərzaq bağlaması, 28 min çörək bağlaması, 750 tərəvəz bağlaması, 500 qaz balonları, 349,300 isti yemək, 1806 çən içməli su paylayıb.
Tərəfdaş təşkilatlar vasitəsilə dərnək Qəzzanın şimalında 500 nəfəri beş tanker təmiz su və isti yeməklə təmin edib və cənubda ərzaq paylamağa davam edir.
Dərnək bu günə qədər Qəzza xaricindən 1273 ton ərzaq tədarük edib və 20 təcili yardım maşınının sərhəddə giriş üçün gözlədiyini bildirib.
İDDEF
İstanbulda yerləşən İnsanlığa Dəyər Verən Dərnəklər Federasiyası (İDDEF) 4 milyon qab isti yemək, 200 min qida, meyvə, tərəvəz və gigiyena paketi, 350 min çörək bağlaması və 320 ton un çatdırıb.
Dərnək Misir və İordaniyadakı anbarlarından bölgəyə 204 yardım maşını göndərib, həmçinin AFAD-ın təşkil etdiyi üç yardım gəmisinə səkkiz yük maşını yardım ləvazimatları verdi.
Dərnək Qəzzaya 300 000 porsiya ət konservi göndərib və İordaniyaya göndərilmək üçün 264 600 800 qramlıq banka hazırlayıb.
İDDEF hazırda Qəzzada gündəlik 3000 qab isti yemək və 50 min çörək paylayır və bölgədəki sutəmizləyici qurğuların təmin etdiyi iki tanker vasitəsilə gündəlik 25 min litr təmiz su çatdırır.
Dünya Həkimləri
7 oktyabrdan bəri Dünya Həkimləri Qəzzada 43 mindən çox ailəyə və 900 mindən çox insana tibbi yardım, ərzaq və gigiyena dəstəyi göstərib.
Al Şifa, Al Aksa və Al Ahli xəstəxanalarında müalicə təmin edən qruplar UNICEF ilə əməkdaşlıq çərçivəsində şimaldakı düşərgədə yaradılan sağlamlıq məntəqəsində uşaqlar və hamilə qadınları peyvəndlə və südlə təmin edir.
Dərnək 280-dən çox səhiyyə işçisinə maaş dəstəyi göstərib və Misir və İordaniya vasitəsilə 155 min nəfərə tibbi ləvazimat, ərzaq, gigiyena yardımı və konserv ət çatdırıb.
Sədaqətaşı Dərnəyi
Sədaqətaşı Dərnəyi Qəzzada təxminən 2 milyon insana tibbi yardım, ərzaq, sığınacaq və təcili yardım təmin edib.
Dərnək xəstəxanalara altı təcili yardım maşını və on minlərlə dərman qutusu təmin edib, iki çadır şəhərciyində min ailəni və iki çadır məktəbində 400 tələbəni yerləşdirib.
Qəzza boyunca 22 min ailəyə ərzaq paketi, 4 min ailəyə un, 110 min ailəyə çörək, 475 su tankeri və iki yük maşını içməli su paylanıb.
Dərnək həmçinin 1.2 milyon insanı isti yeməklə təmin edib, xəstəxanalara yeddi ton yanacaq dəstəyi göstərib və geyim, yorğan, çadır və ət daxil olmaqla humanitar yardımları davam etdirib.
Türkiyə-Fələstin Humanitar Yardım Əməliyyatı çərçivəsində 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri AFAD-ın koordinasiyası ilə Mersin Limanından Misirin Al Ariş Limanına 16 yardım gəmisi göndərilib.