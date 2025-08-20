İDMAN
1 dəqiqə oxuma
İtaliyalı məşqçilər İsrailin beynəlxalq futbol turnirlərindən uzaqlaşdırılmasını tələb edib
İtaliya Məşqçilər Assosiasiyası “əxlaqi məcburiyyət” səbəbilə Qəzzaya dəstək üçün bu addımın atılmasını istəyib
İtaliyalı məşqçilər İsrailin beynəlxalq futbol turnirlərindən uzaqlaşdırılmasını tələb edib
İtaliya / AA
20 avqust 2025 г.

İtaliyanın ANSA xəbər agentliyi məlumat verir ki, ölkənin futbol məşqçiləri İsrailin beynəlxalq turnirlərdən kənarlaşdırılması çağırışı ilə çıxış ediblər.

İtaliya Məşqçilər Assosiasiya (AIAC) avqustun 19-da İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) prezidenti Qabriyele Qravinaya müraciət məktubu göndərərək, UEFA və FIFA-ya İsrailin beynəlxalq yarışlardan müvəqqəti uzaqlaşdırılması üçün təklif təqdim olunmasını tələb edib.

Qeyd edək ki, sentyabr–oktyabr aylarında İtaliya millisi Dünya çempionatının seçmə mərhələsində İsraillə qarşılaşacaq.

Tövsiyə edilən

Renzo Ulivyerinin rəhbərlik etdiyi İtaliya Məşqçilər Assosiasiya bu təşəbbüsü təkcə simvolik bir addım deyil, həm də zəruri bir seçim adlandıraraq, bunun bütün rəhbərlik heyəti tərəfindən dəstəklənən əxlaqi məcburiyyət olduğunu vurğulayıb.

Məsələ ilə bağlı R.Ulivyeri deyib: “İdmanı yaşadan insanlıq dəyərləri, dəhşətli nəticələrə səbəb olan təzyiq və zülm hərəkətlərinə qarşı çıxmağı bizə zəruri edir.”

Xəbər verildiyi kimi, İsrail 2023-cü ilin oktyabrından bəri Qəzzada 62 mindən çox fələstinlini qətlə yetirib. Davam edən müharibə bölgəni viran qoyub, aclıq isə ölüm halları ilə nəticələnib.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us