SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Türkiyə İsrailin Suriyadakı iddialarını əsassız adlandırdı
Rəsmi Ankara İsrailin Suriyadakı Türkiyə qüvvələrini hədəf aldığı iddialarını təkzib edib
Türkiyə İsrailin Suriyadakı iddialarını əsassız adlandırdı
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi / AA
11 sentyabr 2025 г.

Ankara rəhbərliyi İsrailin Suriyada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus obyektləri hədəf aldığına dair iddiaları “əsassız” adlandıraraq, bu cür iddiaların “həqiqəti əks etdirmədiyini” vurğulayıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.

Nazirlik sentyabrın 11-də (bu gün) verdiyi açıqlamada İsrailin Qətərdəki hücumuna diqqət çəkərək bildirib ki, Tel-Əviv rəhbərliyi terrorizmi dövlət siyasətinə çevirib və sülhə tamamilə qarşı olan bir mövqe nümayiş etdirir.

Rəsmi Ankara hücumu Qətərin suverenliyinin “açıq şəkildə pozulması” kimi qiymətləndirib. Məsələylə bağlı dövlət qurumunun yaydığı bəyanatda deyilir: “Bu hücum qarşısında bütün imkanlarımızla Qətərin yanında olduğumuzu bir daha vurğulayırıq.”

 

“Məntiqsiz hücumlar”

Tövsiyə edilən

Nazirlik beynəlxalq ictimaiyyəti sürətli addımlar atmağa çağıraraq bildirib ki, əgər İsrail dayandırılmasa, onun “məntiqsiz hücumları” Yaxın Şərqi fəlakətə sürükləmək riski daşıyır.

İsrailin Dohada “Həmas”ın nümayəndə heyətinə qarşı həyata keçirdiyi hava hücumu, Qətərin suverenliyinin və beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi geniş şəkildə qınanıb.

Xatırladaq ki, İsrailin törətdiyi hücum nəticəsində “Hamas”-ın beş üzvü və bir qətərli təhlükəsizlik əməkdaşı həyatını itirib. “Həmas” rəhbərliyi isə hücum nəticəsində həyatda qala bilib.

 

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us