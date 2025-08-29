Pakistan hakimiyyəti bu həftə Pəncab əyalətində bir milyondan çox insanı evlərindən təxliyə edib, çünki son 40 ilin ən şiddətli daşqınları yüzlərlə kəndi və mühüm taxıl zəmilərini su altında qoyub.
Güclü musson yağışları və qonşu Hindistanın bəndlərdən artıq su buraxması şərq əyalətinə axan üç çayın daşmasına səbəb olub. Pəncab Fövqəladə Hallar İdarəsi avqustun 28-də elan edib ki, hakimiyyət bəzi ərazilərdə çay sahillərini yarmağa məcbur olub, nəticədə 1400-dən çox kəndi su basıb.
Qədirabad sakinləri Çənab çayının daşması səbəbindən sinələrinə qədər suda yerimək məcburiyyətində qalıblar. Rəsmilər bildiriblər ki, Hindistanın Ravi, Sutlej və Çenab çaylarına su buraxması daşqınları daha da artırıb.
Baş nazir Şahbaz Şərif federal nazirlər və Pəncabın baş naziri Məryəm Nəvazın müşayiəti ilə zərər çəkmiş ərazilərə baş çəkib və təkrarlanan problemləri həll etmək üçün yeni su anbarlarına təcili ehtiyac olduğunu vurğulayıb.
"Təəssüf ki, Pakistan iqlim dəyişikliyindən ən çox təsirlənən 10 ölkə arasındadır. Onun təsiri qarşıdakı illərdə daha da pisləşəcək, ona görə də vəziyyətə nəzarət etmək üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır", - Şərif rəsmi görüşdə deyib.
Qeyd edək ki, Pakistan əhalisinin yarısının yaşadığı və buğda, düyü və pambıq kimi əsas məhsulların istehsalı mərkəzi olan Pəncabda bu həftə ən azı 12 nəfər ölüb. İyunun sonundan bəri ölkə üzrə daşqınlarda 800-dən çox insan həlak olub.
Avqustun 28-də səhər saatlarında Çenab çayı Qədirabadda 1000 metrlik bənd dağılmaq təhlükəsi yaradıb. Səlahiyyətlilər bəndin dağılmasının və iki şəhərin su altında qalmasının qarşısını almaq üçün suyu yaxınlıqdakı əraziyə yönəltmək üçün çay sahilinin bir hissəsini qəsdən yarıb.
Rəsmilər şiddətli daşqınları hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqələndiriblər. 2022-ci ildə misli görünməmiş musson yağışları ən azı 1000 insanın ölümünə səbəb olub, əkin sahələrini, yolları və körpüləri dağıdıb.
Pakistan Milli Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru İnam Haider Malik builki daşqınların şərq, cənub və qərbdən hava sistemlərinin yaxınlaşması nəticəsində baş verdiyini söyləyib. Planlaşdırma naziri Ahsan İqbal iqlim böhranını "yeni normal" adlandırıb. Bununla belə, o, əlavə etdi ki, "bu idarəolunmaz deyil".