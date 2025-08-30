DÜNYA
1 dəqiqə oxuma
İsrailin intensiv hücumları nəticəsində fələstinlilər Qəzzanı kütləvi şəkildə tərk edirlər
İsrail artilleriya, hava zərbələri və partlayıcı yüklü dronlarla bombardmanı gücləndirir, bu da fələstinlilərin kütləvi şəkildə qaçmasına səbəb olur
İsrailin intensiv hücumları nəticəsində fələstinlilər Qəzzanı kütləvi şəkildə tərk edirlər
Fələstinlilər Qəzzadan kütləvi şəkildə qaçırlar / AP
30 avqust 2025 г.

İsrailin Qəzza şəhərinə hava, quru və dənizdən həyata keçirdiyi intensiv hücumlar nəticəsində bölgədə yaşayan fələstinlilər kütləvi şəkildə qaçmağa məcbur olub. Hücumlar, ərazinin şimal-şərq hissələrindən başlayan məcburi köç prosesini daha da sürətləndirib.

Yerli təhlükəsizlik mənbələrinin “Anadolu” agentliyinə verdiyi məlumata görə, Qəzza şəhərinin şərqində vəziyyət sürətlə pisləşir. İsrail qüvvələri məhəllələri hava hücumları, artilleriya atəşi və partlayıcı yüklü robotlarla hədəfə alır.

Anadolu Agentliyinin müxbirinin bildirdiyinə görə, sakinlər canlarını xilas etmək üçün üçün Qəzza şəhərinin qərbinə və ya daha da cənuba doğru qaçırlar. Cənubda yerləşən Əl-Səbra məhəlləsinin də atəşə tutulduğu bildirilir.

Tövsiyə edilən

Avqustun 29-da Qəzza şəhərini "təhlükəli müharibə zonası" elan edən İsrail soyqırımın başlanğıcından bəri ən ağır bombardmanlardan birini həyata keçirib. Bu hücumlar İsrailin Qəzzanı tədricən yenidən işğal etmək üçün təsdiqlədiyi planın bir hissəsi hesab edilir. Bu planın ilkin mərhələdə Qəzza şəhərində — əhalinin təxminən yarısının yaşadığı ən böyük şəhər mərkəzində — başlaması gözlənilir.

BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyi (UNRWA) bu hücumların bir milyona qədər insanı yenidən evlərini tərk etməyə məcbur edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us