İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş Katibliyi elan edib ki, yeni yaradılan müdafiə şurası ölkənin müdafiə planlarını yenidən nəzərdən keçirəcək və silahlı qüvvələrin əməliyyat imkanlarını gücləndirəcək.
Dövlət mediasının məlumatına görə, İranın yüksək təhlükəsizlik orqanı iyun ayında İsraillə yaşanan və İranın 1980-ci illərdə İraqla müharibədən sonra üzləşdiyi ən ciddi hərbi meydan oxuma olan qısamüddətli toqquşmadan sonra Milli Müdafiə Şurasının yaradılmasını təsdiqləyib.
Avqustun 3-də dövlət mediasının yaydığı bəyanata görə, Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının Katibliyi "Yeni müdafiə bölməsi müdafiə planlarını nəzərdən keçirəcək və İran silahlı qüvvələrinin imkanlarını mərkəzi şəkildə artıracaq" deyib.
Müdafiə Şurası İran prezidenti Məsud Pezeşkian rəhbərliyində, dövlət gücünün üç sədri, silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli komandirləri və müvafiq nazirliklərdən ibarət olacaq.
İranın Baş Qərargah rəisi Əmir Hatəmi avqustun 3-də İsraildən gələn təhdidlərin davam etdiyi barədə xəbərdarlıq edib və bu təhdidlərə ciddi yanaşılmasının vacibliyini olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İsrail iyunun 13-də İrana qarşı əsassız hücumlarla qısamüddətli münaqişəyə başladı. İran İsrailə qarşı hücumları ilə cavab verdi. ABŞ-ın elan etdiyi atəşkəs iyunun 24-dən qüvvədədir.