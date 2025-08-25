Əhməd Şaraa 1974-cü ildə atəşkəs xəttinə əsaslanan İsraillə təhlükəsizlik danışıqlarında irəliləyiş olduğunu açıqlayıb. Bu danışıqların regional sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəldiyi bildirilir.
Avqustun 24-də ərəb mediası ilə görüşdə Suriya prezidenti Əhməd Şaraa İsraillə potensial təhlükəsizlik razılaşması üzrə irəliləyişə işarə edib.
Suriya prezidenti Şaraa Suriya TV-nin verdiyi açıqlamalarda "Mümkün təhlükəsizlik razılaşması ilə bağlı Dəməşq və Təl-Əviv arasında qabaqcıl müzakirələrin davam etdiyini" ifadə edərək, "əldə edilən hər hansı razılaşmanın 1974-cü il atəşkəs xəttinə əsaslanacağını" əlavə edib.
Bildirilib ki, Şaraa İsraillə sülh razılaşması üçün vaxtın doğru olduğuna inanmadığını, lakin Suriya və regionun xeyrinə olacaq hər hansı razılaşmadan "tərəddüd etməyəcəyini" deyib.
Suriya ərəb xəbər agentliyinin (SANA) verdiyi məlumata görə, Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani gərginliyi azaltmaq, Suriyanın daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmək və regional sabitliyi dəstəkləyəcək razılaşmalara nail olmaq üçün avqustun 19-da Parisdə İsrail nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıb.
Məlumata görə, danışıqlarda həmçinin “Suriyanın cənubundakı Suveyda şəhərində atəşkəs rejiminə riayət edilməsi və 1974-cü ildə qüvvələr ayrılması sazişinin yenidən aktivləşdirilməsi” müzakirə olunub.
1974 Hakimiyyət Bölgüsü Müqaviləsi
Xəbər agentliyinin məlumatına görə, danışıqlar ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə aparılır və bu, “Suriyada təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi, ölkənin birliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması” istiqamətində diplomatik səylərin bir hissəsidir.
1973-cü ilin oktyabrında Ərəb-İsrail müharibəsindən sonra imzalanmış 1974-cü il Hakimiyyət Bölgüsü Müqaviləsi döyüşən tərəflərin qüvvələrini bir-birindən ayırmaq və iki tərəf arasında birbaşa hərbi əməliyyatlara son qoymaq məqsədi daşıyır.
Müqavilə Suriya və İsrail hərbi mövqelərini ayıran Alfa və Bravo xətləri kimi tanınan iki əsas xətt quraraq qoşunların çıxarılması üçün qaydalar müəyyən edib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Atəşkəs Monitorinq Missiyasının (UNDOF) nəzarəti altında iki xətt arasında bufer zonası yaradılıb.