ABŞ prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda bir zamanlar güclü olan İsrail lobbisinin Konqresdəki nüfuzunun zəifləməsinə təəccübləndiyini bildirib.
Donald Tramp “Daily Caller” qəzetinə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, İsrailin Konqresdəki dəstəyi artıq iyirmi il əvvəlki kimi güclü deyil və bu hökmranlıq artıq keçmişdə qalıb.
ABŞ prezidenti deyib: “Sizə deyə bilərəm ki, İsrail Konqresdə indiyə qədər gördüyüm ən güclü lobbi idi. O, istənilən fərddən, şirkətdən, qurumdan və ya dövlət lobbisindən daha güclü idi. Bu gün isə onların o qədər də güclü lobbisi yoxdur. Bu, inanılmazdır”.
Tramp həmçinin bildirib ki, əvvəllər İsrail haqqında mənfi danışmaq siyasətdə qalmağı çətinləşdirirdi, lakin Demokrat konqresmen Aleksandria Okasio-Kortez və onun müttəfiqləri kimi şəxsiyyətlər bu vəziyyəti dəyişiblər. “İsrailin indiyə qədər gördüyüm ən güclü lobbisi var idi. Onlar Konqresə tam nəzarət edirdilər, amma artıq yox. Bunu görəndə bir az təəccübləndim”, – deyə ABŞ prezidenti vurğulayıb.
Bu bəyanatlar Donald Trampın yaxın ətrafındakı tanınmış sağçı simaların uzun müddətdir İsrailyönlü mövqelərindən uzaqlaşması ilə üst-üstə düşür. Respublikaçı konqresmen Maryore Taylor Qrin İsraili Qəzzada soyqırım törətməkdə ittiham edib. Donald Trampın keçmiş strateqi Stiv Bennon isə İsrailin “əsl müttəfiq” olmadığını və Baş nazir Benyamin Netanyahunun blokunun etibarsız olduğunu ifadə edib.
Eyni mövqeyi qəbul edən digər tanınmış respublikaçı qanunverici isə Tomas Massiedir. Kandas Ovens, Nik Fuentes və Taker Karlson kimi siyasi şərhçilər də bu siyahıya qoşulublar.