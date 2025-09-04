Çin Prezidenti Si Cinpin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Pekində keçirilən hərbi paraddan əvvəl ölümsüzlük mövzusunda fikir mübadiləsi aparıblar. Liderlər arasında maraqlı söhbət zamanı dövlət mediasının mikrofonu açıq qalıb.
Yayımlanan görüntülərdə Si Cinpinin həm Vladimir Putin, həm də Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla qırmızı xalça üzərində əl sıxaraq söhbət etdiyi anlar əks olunub.
Məlumata görə, liderlər orqan transplantasiyası və insanların uzunömürlülük imkanları barədə danışıblar.
Bildirilir ki, Vladimir Putin söhbət zamanı belə deyib:“Biotexnologiyanın inkişafı sayəsində insan orqanlarının davamlı şəkildə transplantasiyası mümkün ola bilər. İnsanlar yaşlandıqca cavanlaşa və hətta uzunömürlü ola bilərlər.”
Si Cinpin isə bu fikrə cavab olaraq deyib:“Təxminlərə görə, bu əsrdə insanların 150 yaşa qədər yaşaması mümkün ola bilər.”
Putin daha sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bu söhbəti təsdiqləyib. Vladimir Putin deyib: “Bütün müasir texnologiyalar – sağlamlığı yaxşılaşdıran üsullar, tibbi müdaxilələr və orqan transplantasiyası üçün cərrahi texnikalar – bəşəriyyətə aktiv həyatın daha uzun müddət davam edə biləcəyi ilə bağlı ümid verir.”