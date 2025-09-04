DÜNYA
1 dəqiqə oxuma
Vladimir Putin və Si Cinpin insan ömrünü uzatmaq məsələsini müzakirə ediblər
Liderlər arasında maraqlı söhbət zamanı dövlət mediasının mikrofonu açıq qalıb
Vladimir Putin və Si Cinpin insan ömrünü uzatmaq məsələsini müzakirə ediblər
Pekinin Tiananmen meydanında kütləvi hərbi paradda dünya liderləri Si Cinpin, Vladimir Putin və Kim Çen In iştirak edir. / AP
4 sentyabr 2025 г.

Çin Prezidenti Si Cinpin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Pekində keçirilən hərbi paraddan əvvəl ölümsüzlük mövzusunda fikir mübadiləsi aparıblar. Liderlər arasında maraqlı söhbət zamanı dövlət mediasının mikrofonu açıq qalıb.

Yayımlanan görüntülərdə Si Cinpinin həm Vladimir Putin, həm də Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla qırmızı xalça üzərində əl sıxaraq söhbət etdiyi anlar əks olunub.

Məlumata görə, liderlər orqan transplantasiyası və insanların uzunömürlülük imkanları barədə danışıblar.

Tövsiyə edilən

Bildirilir ki, Vladimir Putin söhbət zamanı belə deyib:“Biotexnologiyanın inkişafı sayəsində insan orqanlarının davamlı şəkildə transplantasiyası mümkün ola bilər. İnsanlar yaşlandıqca cavanlaşa və hətta uzunömürlü ola bilərlər.”

Si Cinpin isə bu fikrə cavab olaraq deyib:“Təxminlərə görə, bu əsrdə insanların 150 yaşa qədər yaşaması mümkün ola bilər.”

Putin daha sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bu söhbəti təsdiqləyib. Vladimir Putin deyib: “Bütün müasir texnologiyalar – sağlamlığı yaxşılaşdıran üsullar, tibbi müdaxilələr və orqan transplantasiyası üçün cərrahi texnikalar – bəşəriyyətə aktiv həyatın daha uzun müddət davam edə biləcəyi ilə bağlı ümid verir.”

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us