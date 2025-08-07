DÜNYA
Partlayış Xeybər-Paxtunxva əyalətinin Cənubi Vəziristan bölgəsininin Vana şəhərində baş verib
Pakistanda partlayış nəticəsində iki polis əməkdaşı həlak olub
Avqustun 6-da Pakistanın şimal-qərbində yol kənarına yerləşdirilən partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində iki polis əməkdaşı həlak olub. Hadisə zamanı yoldan keçən 14 nəfər də yaralanıb.

Yerli polis rəisi Adam Xanın verdiyi məlumata görə, partlayış Xeybər-Paxtunxva əyalətinin Cənubi Vəziristan bölgəsininin Vana şəhərində baş verib.

Son həftələrdə Pakistanda terror hücumlarının sayı artmaqda davam edir və bu hücumlar onlarla təhlükəsizlik əməkdaşının həyatına son qoyub.

Hazırda Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Bacur bölgəsində hərbi əməliyyatlara hazırlıq gedir. Keçmişdə aparılan oxşar əməliyyatlar nəticəsində minlərlə sakin yurd-yuvasını tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Hələlik heç bir qruplaşma hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib, lakin hadisənin Pakistan Talibanı tərəfindən törədilmiş ola biləcəyi bildirilir. Bu qruplaşma vaxtaşırı bölgədə təhlükəsizlik qüvvələrini və mülki şəxsləri hədəf alır.

Pakistan Talibanı Əfqanıstan Talibanı ilə sıx əməkdaşlıq edir. Əfqanıstan Talibanı 20 illik müharibənin başa çatması və ABŞ ilə NATO qüvvələrinin geri çəkilməsi nəticəsində 2021-ci ilin avqustunda qonşu Əfqanıstanda yenidən hakimiyyətə qayıdıb.

O vaxtdan bəri bir çox Pakistan Talibanı döyüşçüsü və lideri Əfqanıstana sığınıb, bəziləri isə Taliban hakimiyyəti altında açıq şəkildə yaşayaraq qruplaşmanın Pakistandakı fəaliyyətlərinin artmasına səbəb olub.

