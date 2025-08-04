Səlahiyyətlilər sakinləri xilas etmək və köhnə daşqından müdafiə sistemlərini gücləndirmək üçün mübarizə apararkən musson yağışları Şərqi Asiyada xaosa səbəb olub.
Şərqi Asiyada yağan güclü musson yağışları Cənubi Koreya, Çin və Tayvanda minlərlə insanı didərgin salıb və ölümlərə səbəb olub, bölgəni xaosa sürükləyib.
Cənubi Koreyanın cənubunda sel və torpaq sürüşmələri səbəbindən 2500-dən çox insan təxliyə edilib. "Yonhap" xəbər agentliyinin Mərkəzi Fəlakət və Təhlükəsizliyə Qarşı Mübarizə Mərkəzinə əsaslandırdığı məlumata görə, ümumilikdə 2523 nəfər altı böyük şəhər və əyalətdə ( Busan, Qvanqju, Cənubi Çunçon, Cənubi Ceolla, Şimali Gyeongsan və Cənubi Kyonqsan) təhlükəsiz bölgələrə sığınıb.
Cənub-qərbdəki Muan rayonu ən çox zərər çəkib. Avqustun 3-ü gecə yarısından avqustun 4-ü ertəsi səhərə qədər 289,6 millimetr (11,4 düym) yağış yağıb. Muanda 60 yaşlarında bir kişi dərədə ölü tapılıb, lakin səlahiyyətlilər ölümün yağışlarla bağlı olub-olmadığını araşdırır.
Koreya Meteorologiya İdarəsi ölkə miqyasında güclü yağışların davam edəcəyini, Gyeongsang cənubunda və ətraf ərazilərdə leysan xarakterli yağışların olacağını proqnozlaşdırır. Yağışlar davam edən isti dalğasından bir qədər rahatlıq gətirir, bəzi ərazilərdə istilik xəbərdarlığı ləğv edilib. Temperaturun 29°C ilə 34°C (84.2°F - 93.2°F) arasında dəyişəcəyi gözlənilir.
Pekində ölümcül daşqınlar
Paytaxtda 2012-ci ildən bəri baş verən ən ölümcül daşqında onlarla insanın həlak olmasından bir həftə sonra rəsmi Pekin sakinlərə xəbərdarlıq edib ki, şəhərin dağlıq ərazilərində növbəti güclü yağışa hazırlaşsınlar.
Meteoroloqlar xəbərdarlıq ediblər ki, günorta saatlarından başlayaraq altı saat ərzində Pekinin bəzi hissələrinə 200 mm (7,9 düym) qədər yağış yağa bilər.
Xəbərdarlıq səlahiyyətlilərin köhnə daşqınlardan müdafiə vasitələrini gücləndirməyə, hava proqnozlarını yaxşılaşdırmağa və evakuasiya planlarını yeniləməyə davam edərkən yayılıb. Ölkə boyu sel sularından cəsədlərin çıxarılması ilə bağlı xəbərlər arasında Hebei əyalətindəki tibb düşərgəsində ən azı üç nəfərin öldüyü bildirilir.
Ötən ayın sonunda Pekində günlərlə davam edən leysan yağışlar nəticəsində azı 44 nəfər həlak olub. Ölümlərin çoxu şəhərin şimal-şərqindəki Miyun rayonundakı qocalar evindən olub. Buna səbəb sürətlə yüksələn sular olub. Bu ölümlər səlahiyyətliləri ekstremal hava şəraitinə hazırlıq planlarında çatışmazlıqları etiraf etməyə vadar edib.
Tayvanda rekord yağıntı
Ötən həftə Tayvanın bəzi bölgələrinə iki metrdən çox yağan yağış 4 nəfərin həyatına son qoyub, mərkəzi və cənub bölgələrində daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub.
Təbii fəlakət rəsmilərindən biri "Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən dörd nəfər ölüb, üç nəfər itkin düşüb, 77 nəfər yaralanıb" deyib.
Baş nazir Ço Junq-tai Tainan əyalətinin cənubundakı daşqından zərər çəkmiş əraziyə səfər edərkən, "Biz bu miqyasda fəlakətlə nadir hallarda rastlaşırıq. "Danas" tayfunundan bəri demək olar ki, bir aya yaxındır ki, davamlı və güclü yağışlarla mübarizə aparırıq" dedi.
İyulun 28-dən bəri adanın bir çox bölgəsinə yağan güclü yağış təxminən 6000 insanı sığınacaq axtarmağa məcbur edib, yolları zədələyib və ofislər bağlanıb. Mərkəzi Hava Administrasiyasının (CWA) sinoptikçisi Li Ming-siang bildirib ki, fövqəladə güclü yağışa səbəb aşağı təzyiq sistemi və güclü cənub-qərb küləkləri olub.
CWA qeyd edib ki, keçən ay adada orta yağıntı 1939-cu ildən bəri iyul ayı üçün ən yüksək olub. Dövlət sinoptikləri yaxın günlərdə yağışın azalacağını gözləyir.