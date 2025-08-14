Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası (BMT TŞ) Sudanın Çevik Reaksiya Qüvvələrinin (RSF) paralel inzibati hakimiyyət elanını rədd edərək, bunun ölkənin birliyini, ərazi bütövlüyünü və regional sabitliyini təhdid etdiyini bildirib.
Şuranın yaydığı bəyanatda deyilib: "Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Çevik Reaksiya Qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə paralel inzibati hakimiyyətin yaradılması barədə elanı rədd etdilər. Bu addım ölkəni parçalaya və humanitar böhranı daha da şiddətləndirə bilər və bundan narahatlıq duyulur.
Şura Sudanın suverenliyinə, müstəqilliyinə, birliyinə və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini "birmənalı olaraq" təsdiqləyərək, bu prinsipləri pozan birtərəfli addımların həm Sudanın gələcəyini, həm də daha geniş regionda sülhü təhlükə altına atdığını vurğulayıb.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iyun ayında qəbul etdiyi 2736 saylı qətnaməyə istinad edən üzvlər RSF-dən Şimali Darfurun paytaxtı və əsas humanitar mərkəz olan Fəşirin mühasirəsini ləğv etməyi və aclıq və həddindən artıq ərzaq qıtlığı xəbərlərinin ortaya çıxdığı ətraf rayonlarda döyüşləri dayandırmağı tələb ediblər.
"Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri RSF-ni Əl-Faşərə humanitar yardımların maneəsiz çıxışını təmin etməyə çağırıblar", - bəyanatda RSF-nin şəhərə yeni hücuma başladığına dair məlumatlara diqqət çəkilib.
BMT-nin İnsan Hüquqları Bürosu ilkin məlumatı açıqlayıb ki, RSF-nin avqustun 11-də həyata keçirdiyi hücumda ən azı 57 mülki şəxs, o cümlədən Əbu Şuk düşərgəsində 40 köçkün həlak olub.
Şura həmçinin müxtəlif tərəflərin Sudanın Kordofan bölgəsində ağır mülki itkilərə səbəb olan və humanitar əməliyyatları dayandıran son hücumlarını pisləyib.
Dialoqa Çağırış
Şura üzvləri vurğulayıblar ki, danışıqların bərpası münaqişənin sona çatması, davamlı atəşkəsin təmin edilməsi və Sudanın bütün siyasi və sosial aktorlarının iştirak etdiyi siyasi həll yolunun açılması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.
Üzvlər bütün tərəfləri mülki insanları müdafiə etməyə, beynəlxalq hüquqa riayət etməyə və ciddi pozuntulara görə məsuliyyət tələb edən 2736 saylı qətnaməni dəstəkləməyə çağırıblar.
Bəyanatda həmçinin bütün dövlətlər münaqişəni alovlandıra biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə və davamlı sülh üçün səyləri dəstəkləməyə çağırılıb.
Qeyd edək ki, RSF hazırda Şimali və Qərbi Kordofanın bəzi hissələrinə, həmçinin Cənubi Kordofan və Mavi Nil əyalətlərindəki ərazilərə və Darfurun beş əyalətindən dördünə nəzarət edir.
Sudan ordusu ilə RSF arasında toqquşmalar 2023-cü ilin aprelindən bəri davam edir və BMT-nin məlumatına görə, 20 mindən çox insanın ölümü və 14 milyondan çox insanın didərgin düşməsi ilə nəticələnib.
ABŞ universitetinin araşdırmasına görə, ölənlərin sayı təxminən 130.000-dir.