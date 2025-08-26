ELM VƏ TEXNOLOGİYA
NVIDIA insanabənzər robotlar üçün "T5000" çipini təqdim etdi
Yeni “Jetson Thor” sistemi və “Blackwell GPU”ları ilə gücləndirilmiş çip robotlara real vaxtda görmə, düşünmə və hərəkət etmə qabiliyyəti qazandıracaq
26 avqust 2025 г.

NVIDIA robotların insan kimi dünya ilə qarşılıqlı əlaqə quracağı “fiziki süni intellekt” dövrünü başlatmaq məqsədilə “T5000” adlı yeni çipini təqdim edib. Şirkət bu layihəyə böyük inamla sərmayə investisiya edir.

Arnold Şvartseneggerin məşhurlaşdırdığı “Terminator 2” filmindəki “T800” və forma dəyişən “T1000”dən ilhamlanan “T5000” çipi Hollivud ekranlarının hüdudlarını aşaraq həqiqi robot texnologiyasının növbəti addımı kimi təqdim olunur.

“T5000” NVIDIA-nın yeni “Jetson Thor” sistemi çərçivəsində hazırlanıb və robotlara superkompüter səviyyəsində “beyin” qazandırmağı hədəfləyir. Bu çip sayəsində robotlar istehsalçı süni intellekt modellərini işə sala, ətraf mühiti analiz edərək şərh edə biləcəklər.

Şirkətin məlumatına görə, ən yeni “Blackwell GPU” qrafik prosessorlar ilə işləyən “T5000” çipi əvvəlki model olan “Jetson Orin”dən 7,5 dəfə daha güclü süni intellekt performansına malikdir. Beləliklə, bu çiplə işləyən robotlar təkcə hərəkət etməyəcək, həm də real vaxtda görmə, düşünmə və fəaliyyət göstərmə imkanına sahib olacaqlar.

NVIDIA-nın qurucusu və baş icraçı direktoru Censen Huanq bildirib ki, yeni sistem robototexnika sahəsində çalışan milyonlarla proqramçı nəzərə alınaraq dizayn olunub. Censen Huanq deyib: “Jetson Thor”u, fiziki dünyayla qarşılıqlı əlaqə quran və bu dünyanı formalaşdıran robotik sistemlər üzərində işləyən milyonlarla inkişaf etdirici üçün hazırladıq. Unikal performans və enerji səmərəliliyi ilə çoxsaylı istehsalçı süni intellekt modelini eyni vaxtda işlətmə qabiliyyətinə malik “Jetson Thor” fiziki süni intellekt və ümumi robototexnika dövrünə istiqamət verəcək sonuncu superkompüterdir.”

Amazon Robotics”, “Boston Dynamics”, “John Deere” və tibbi texnologiya istehsalçıları kimi şirkətlər artıq layihəyə daxil olublar. “T5000” çipləri ilə insanabənzər robotların, anbar sistemlərinin, kənd təsərrüfatı texnikasının və hətta cərrahi robotların işlədilməsi planlaşdırılır.

NVIDIA şirkətinin mühəndisləri inanır ki, “T5000” maşınların insanlarla eyni şəkildə dünya ilə qarşılıqlı əlaqə quracağı fiziki süni intellekt dövrünün əsasını qoyacaq.

MƏNBƏ:TRT
