Hindistanlı ixracatçılar ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi açıqlama ilə Vaşingtonun avqustun 27-dən etibarən Hindistan mənşəli bütün mallara əlavə 25% tarif tətbiq edəcəyini təsdiqləməsindən sonra ticarətdə potensial ticarət pozulmalarına hazırlaşırlar.
Hindistandan ixrac edilən mallar ABŞ-ın indiyə qədər tətbiq etdiyi ən yüksək tariflərdən biri olan 50%-ə qədər tariflərlə üzləşəcək. Qərar prezident Donald Trampın Hindistanın Rusiyadan neft alışını artırmasına cavab olaraq avqustun əvvəlində əlavə tariflər elan etməsindən sonra verilib.
Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən verilən açıqlamaya görə, yeni rüsumlar ABŞ-a istehlak üçün daxil olan və ya istehlak üçün anbarlardan çıxarılan mallara şamil ediləcək, ABŞ-ın şərq sahilində istifadə olunan saat vaxtı ilə avqustun 27-də saat 12.01-də və ya Hindistan vaxtı ilə 21.31-də qüvvəyə minəcək.
Hindistan rupisi ABŞ dollarına nisbətdə 0,17 faiz ucuzlaşaraq 87,7275 səviyyəsində açılıb, ABŞ dolları isə bir çox digər valyutalar qarşısında zəifləyib.
Bəyanatda qeyd olunub ki, müvafiq sertifikatlaşdırılmış tranzit daşımalar, eləcə də humanitar yardım və qarşılıqlı ticarət proqramlarında iştirak edən məhsullar bu rüsumlardan azad ediləcək.
Həmçinin bu addımın Hindistanın Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə dolayı dəstəyinə cavab olaraq atıldığı təkrarlanıb.
Hindistan Ticarət Nazirliyi son bəyanatla bağlı şərh tələbinə hələ cavab verməyib.
Media ilə danışmaq səlahiyyəti olmadığı üçün adının açıqlanmasını istəməyən Ticarət Nazirliyinin rəsmisi "Hökumətin ABŞ tariflərinin dərhal yüngülləşdirilməsinə və ya təxirə salınmasına ümidi yoxdur" deyib.
Rəsmi tariflərdən təsirlənən ixracatçılara maliyyə yardımı veriləcəyini və Çin, Latın Amerikası və Yaxın Şərq kimi alternativ bazarlara üz tutmağa təşviq ediləcəyini bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, hökumət ixracı, xüsusən də tekstil, emal olunmuş qida məhsulları, dəri məmulatları və dəniz məhsulları artırmaq üçün təxminən 50 ölkə müəyyən edib.
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi yüksək qiymət ödənilsə belə, ölkə fermerlərinin maraqlarına güzəştə getməyəcəyinə söz verib.
Modi bu ayın sonuna planlaşdırılan yeddi ildən sonra Çinə ilk səfəri zamanı münasibətləri yumşaltmaq üçün ehtiyatlı addımlar atır.