Avqustun 31-i gecə radələrində Əfqanıstanın şərqində baş verən 6,0 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 600-dən çox adam ölüb, 500-dən çox insan yaralanıb.
Bu barədə məlumatı "Anadolu" agentliyinə ölkənin İnformasiya Nazirliyi verib.
ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla bazar ertəsi gecə Pakistanla sərhədə yaxın Cəlalabad şəhərindən təxminən 20 km məsafədə 6 maqnitudada baş verib. Zəlzələ ocağı təxminən 8 km dərinlikdə yerləşib.
Nazirlik rəsmisi "Anadolu" agentliyinə bildirib ki, Kunar vilayətinin Nur Qal, Savki, Vatpur, Manoqi və Çapa Dara rayonlarında itkilər var.
Rəsmi əlavə edib ki, ölənlərin sayı hələ dəqiq deyil, çünki onlar bir çox ucqar bölgələrdə yerli sakinlərlə əlaqə saxlamağa davam edir və yardım qrupları yoldadır.
Rəsmi həmçinin əlavə edib ki, Savki rayonundakı Deva Gul və Nur Gül rayonunda Məzar Dara gedən yollar sürüşmə səbəbindən bağlanıb və xilasetmə qrupları zərər çəkmiş ərazilərə çatmaqda çətinlik çəkir.
Yerli sakinlər zəlzələni ölkədə baş verən ən güclü zəlzələlərdən biri kimi qiymətləndiriblər.
Əfqanıstan Müvəqqəti Administrasiyasının sözçüsü Zabihullah Mücahid zəlzələnin insan tələfatına səbəb olduğunu təsdiqləyib.
Mücahid "X" platformasında yazıb: “Təəssüf ki, bu gecə baş verən zəlzələ bəzi şərq vilayətlərimizdə insan tələfatı və maddi ziyana səbəb olub.
Mücahid qeyd edib ki, yerli rəsmilər və sakinlər xilasetmə işlərində iştirak edir, mərkəzi və ətraf əyalətlərdən dəstək qrupları əraziyə göndərilib.
USGS-in məlumatına görə, güclü zəlzələdən sonra eyni ərazidə 5,2 bal gücündə ən azı iki digər zəlzələ baş verib.