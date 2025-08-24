Tramp Putin-Zelenski görüşünü tələb edib, lakin Lavrov belə bir gündəmin olmadığını söyləyib.
"Wall Street Journal" avqustun 23-də ABŞ rəsmilərinə istinadən yazıb ki, Pentaqon sakitcə Ukraynanın Rusiya daxilindəki hədəfləri vurmaq üçün ABŞ istehsalı olan Ordu Taktiki Raket Sistemlərindən (ATACMS) istifadə etməsinin qarşısını alıb. Bu, Kiyevin silahlardan Moskvanın işğalına qarşı müdafiəsində istifadə etmək imkanlarını məhdudlaşdırır.
Həmin xəbər ABŞ prezidenti Donald Trampın üç illik müharibədə Rusiya və Ukrayna arasında sülh razılaşmasına vasitəçilik edə bilməməsi ilə bağlı artan məyusluq fonunda yayılıb.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə keçirdiyi zirvə görüşündə və daha sonra Avropa liderləri və Ukrayna prezidenti Volodmir Zelenski ilə keçirdiyi görüşlərdə konkret irəliləyiş əldə edə bilməyən Tramp avqustun 22-də bəyan etdi ki, Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmək və ya sülh prosesindən çəkilmək məsələsinə yenidən baxır.
Tramp deyib ki, nə edəcəyimizə mən qərar verəcəyəm və bu, çox mühüm qərar olacaq. Ya böyük sanksiyalar, ya da böyük tariflər tətbiq edəcəyik, ya da heç bir şey etməyəcəyik və "bu, sizin mübarizənizdir" deyəcəyik".
Tramp Putin və Zelenski arasında ikitərəfli görüş təşkil etməyə ümid edirdi, lakin bu, çətin hədəf olaraq qaldı. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov avqustun 22-də NBC-yə bildirib ki, Zelenski ilə görüş onların gündəmində deyil.
Lavrov hazırda heç bir görüşün planlaşdırılmadığını deyib və əlavə edib: "Putin sammitin gündəliyi hazır olanda Zelenski ilə görüşməyə hazırdır. Amma bu mövzu hazırda gündəmdə yoxdur".
Ağ Ev Putini sülh danışıqlarında iştirak etməyə razı salmağa çalışarkən, Pentaqonda həyata keçirilən təsdiqləmə prosesi Ukraynanın Rusiya ərazisinin dərinliklərində hücumlar təşkil etməsinin qarşısını aldı.
"Wall Street Journal"ın yazdığına görə, uzaqmənzilli silahların istifadəsi ilə bağlı yekun qərar müdafiə naziri Pit Heqsetin üzərinə düşür.
Ukrayna Prezident Aparatı və Müdafiə Nazirliyi iş saatları xaricində "Reuters" xəbər agentliyinin şərh sorğusuna dərhal cavab vermədi, Ağ Ev və Pentaqon da eləcə.