SİYASƏT 3 dəqiqə oxuma Qərb mediası İsraildən niyə üz döndərməyə başladı? Qərb mediası İsraildən niyə üz döndərməyə başladı? Qərb mediası uzun illər ərzində İsrail haqqında əsasən sabit bir narrativ saxlayıb, bu ölkənin təhlükəsizlik narahatlıqlarını və özünümüdafiə hüququnu ön planda tutub, eyni zamanda fələstinlilərin əziyyətlərini öz xəbərlərindən kənarda saxlayıb Qərb mediası uzun illər ərzində İsrail haqqında əsasən sabit bir narrativ saxlayıb, bu ölkənin təhlükəsizlik narahatlıqlarını və özünümüdafiə hüququnu ön planda tutub, eyni zamanda fələstinlilərin əziyyətlərini öz xəbərlərindən kənarda saxlayıb Paylaş

Major Western media outlets only recently began questioning Israel’s immorality during the war and started to pull back their longstanding support for Israeli military actions. / AP