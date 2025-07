Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se vendosja e njësive ushtarake të huaja në Ukrainë është e papranueshme.

Peskov iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve mbi çështjet aktuale dhe deklaroi se po i ndjekin me kujdes deklaratat e presidentit të ShBA-së, Donald Trump.

Duke komentuar marrëveshjen e ShBA-së me NATO-n për të dërguar armë në Ukrainë, Peskov tha se ky ishte një "biznes komercial" dhe shtoi: "Edhe nëse detajet ndryshojnë, rezultati nuk ndryshon. Megjithatë, Ukraina po furnizohet me armë".

Mbi deklaratën e Sekretarit të Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, se Rusia ka bërë oferta të reja në lidhje me krizën në Ukrainë, Peskov tha se ata nuk donin ta zbulonin këtë për arsye të caktuara.

"Evropa po përpiqet ta zgjasë luftën në Ukrainë"

Duke komentuar deklaratën e kancelarit gjerman, Friedrich Merz, se ata do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën duke i dhënë Rusisë mesazhin se "nuk do të dorëzohemi", Peskov vuri në dukje se Evropa po përpiqet ta zgjasë luftën në Ukrainë.

Peskov theksoi se Evropa duhet të marrë parasysh shqetësimet e sigurisë së Rusisë, duke thënë: "Merz është një avokat kryesor i konfliktit me Rusinë në të gjitha fushat dhe mobilizimit agresiv në Evropë. Ne do ta marrim këtë parasysh në veprimet tona të ardhshme".

Duke iu referuar krijimit të selisë së Koalicionit të të Gatshmëve, njohur në Francë si "Forca Shumëkombëshe Ukrainase", Peskov tha: "Është për të ardhur keq që sinjalet shumë të qarta dhe të qëndrueshme që Moska ka dhënë për këtë çështje janë injoruar dhe janë përballur me moskuptim".

"Megjithatë, kjo çështje është me rëndësi të jashtëzakonshme për ne. Vendosja e njësive ushtarake të huaja në territorin ukrainas pranë kufijve tanë është e papranueshme. Në përgjithësi, qasja këmbëngulëse e udhëheqësve evropianë për këtë çështje është në përputhje me ndjenjat e tyre militariste, konfrontuese dhe antiruse", tha ai.

Procesi i shkëmbimit të ushtarëve të burgosur me Ukrainën vazhdon

Lidhur me deklaratën e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, se "negociatat me Rusinë nuk do të zhvillohen derisa të përfundojë shkëmbimi i të burgosurve", Peskov tha: "Procesi i shkëmbimit është duke vazhduar. Megjithatë, siç deklaroi presidenti rus, ne presim ofertë të drejtpërdrejtë nga Ukraina lidhur me datën e raundit të ri të bisedimeve".

Peskov foli edhe për situatën në rajonin e Arktikut. "Ky rajon duhet të jetë zonë bashkëpunimi dhe jo konflikti. Si një fuqi arktike, Rusia ka interesat e veta natyrore në këtë rajon. Rusia vazhdon ta eksplorojë këtë rajon, bashkëpunon me shumë vende në këtë drejtim dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë", tha Peskov.