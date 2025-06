Udhëtimi im për në provincën e Karsit në bordin e e treinit ikonik Ekspresi Lindor – një udhëtim që unë e konsideroj një përvojë që ndodh një herë në jetë që u shfaq në listën time të vitit 2023 – filloi në kryeqytetin turk, Ankara. Mbërrita në stacionin hekurudhor në distriktin historik Ulus pak më herët se ora e nisjes së trenit në 17:55 për të parë më nga afër stacionin e projektuar nga Art Deco, i ndërtuar në vitin 1937.

Pasi bëri udhëtimin e saj të parë në maj 1949, Ekspresi Lindor lidh çdo ditë Anadollin qendror të Türkiyes me Kaukazinë e saj shumë lindore. I gjithë udhëtimi kërkon më shumë se 25 orë për t’u përfunduar dhe rruga 1.310 kilometra ndalon në provincat e Anadollit Qendror të Kirikkales, Kayserit dhe Sivasit, duke kaluar nëpër Erzincanin lindor dhe Erzurumin përpara se të mbërrijë në destinacionin e saj në Karsin verilindor, i cili kufizohet me Gjeorgjinë dhe Armeninë.

Për shkak të rritjes së popullaritetit midis vendasve dhe të huajve në dimër, Hekurudhat Shtetërore Turke lansuan së fundmi Ekpresin Lindor Turistik, i cili kërkon gjashtë orë më shumë për të mbërritur në Kars sesa Ekspresi Lindor dhe ka qenë në shërbim që nga viti 2019. Megjithatë, është shumë sfiduese për të rezervuar një vend në Ekspresin Lindor Turistik pasi biletat shiten pa ndryshim brenda sekondave, kështu që vendosa të marr trenin origjinal dhe qëndrova në zonën standarde – në krahasim me seksionin ku flihet – në mënyrë që të shijoj zhurmën e shokëve të mi që udhëtojnë.

Teksa ndihesha rehat, i mbështjellë me një libër mbi Anadollin, fytyrat lëviznin përpara meje ndërsa i lëshonim pasagjerët në sfondin e skenave befasuese që shfaqeshin nëpër dritare. Kjo mund të jetë hera e parë që e perceptova me kaq shumë qartësi zhurmën e rrotave të çelikut që rrotulloheshin në shinat poshtë meje.

U zgjova të nesërmen në mëngjes në orën 7 të mëngjesit me tingujt e një dialekti krejtësisht të ndryshëm të turqishtes ndërsa dolëm nga Sivas Divrigi, një lagje e famshme për artefaktet e saj historike nga periudha selxhuke e Anadollit. I kalova orët e para të ditës së freskët duke u mrekulluar me pamjen e stepave të pafundme të Anadollit, ndërsa shijoja një sasi të vogël arrash dhe frutash të thata.

Teksa po afrohej mesdita, u bashkova me disa turistë ndërkombëtarë që pinin kafe turke ose përpiqeshin të porosisnin me gjeste dore. Provinca e Erzincanit shfaqi skenën më spektakolare nga të gjitha, me kodrat e saj të rrotulluara, malet e mbuluara me borë në distancë dhe lumin Eufrat që rrjedh poshtë rrafshnaltës së Anadollit. E imagjinoja veten në një nga setet e një filmi të Nuri Bilge Ceylan teksa dielli depërtonte nëpër dritare.

Pasi ndalova për një kohë të shkurtër në provincën Erzurum, e famshme për vendpushimin e saj të skive dhe qebapin e shijshëm Cag, udhëtimi me tren u ndje mjaft i shpejtë dhe shpejt e gjeta veten duke mbërritur në destinacionin tim përfundimtar, në Kars, temperatura e hidhur e saj minus 16 gradë Celsius më goditi si zbrita nga treni, duke shpuar kockat dhe duart e mia ndërsa nxitova për në bujtinën time.

Për mëngjesin tim të parë në provincën më lindore të Türkiyes, u nisa për në Serhat Lokantasi, një restorant joturistik në shkallë të vogël, për përvojën time të parë të kuzhinës lokale. Supa “Sinir paca” bëhet me kofsha dele dhe zbukurohet me uthull, hudhër dhe piper të kuq, duke më ushqyer me ngrohtësi dhe energji për të konsumuar ditën që kam përpara.

Kurioziteti më çoi në qytetin antik të Anit, që ndodhet 42 kilometra nga qendra e qytetit. Qyteti mesjetar, ende nën gërmime nga arkeologët turq, priti rreth 24 qytetërime, nga urartët dhe sasanidët e deri tek armenët dhe selxhukët. Me pamje nga lugina Arpacay që ndan Türkiyen dhe Armeninë, vendi bashkon shtëpi, ndërtesa ushtarake, struktura fetare dhe pazare, duke formuar një plan urbanistik të hartuar gjatë shekujve nga të krishterët dhe myslimanët. Ndër pasuritë e regjistruara, kisha e Tigran Honents, e cila daton që nga shekulli XIII, tërheq vëmendjen e vizitorëve me ikonat dhe afresket e saj të ruajtura mirë. Një tjetër pikë referimi është Xhamia Ebul Menucehr, xhamia e parë turke në Anadoll, e ndërtuar në fund të shekullit XI.

Dita ime e dytë iu kushtua shëtitjes rreth qendrës së qytetit, duke filluar nga Kalaja e Karsit, e cila deri më sot ka shërbyer si “syri i tretë” i provincës historike të Rrugës së Mëndafshit dhe ndodhet në një kodër, duke ofruar pamje me “syrin e shqiponjës” nga i gjithë qyteti. Kjo kështjellë e shekullit XII ka pamje nga vendet e afërta, duke përfshirë Xhaminë Kumbet, Xhaminë Ulu, Xhaminë Evliya, Përroin e Karsit dhe Urën e Gurit, përveç një numri hamamesh historikë, përkatësisht Mazlumaga, Cuma dhe Muradiye.

Pas fotografisë panoramike, shëtita nëpër rrugët e pasme të qytetit – rrugë që frymëzuan bredhësin brenda meje me arkitekturën e tij karakteristike të epokës cariste që rreshtonte rrugët me rrjetë. Pëlhura unike urbane e stilit baltik në gurët e bazaltit dhe fasadat e ndërtesave rezultoi nga pushtimi rus i provincës midis 1878 dhe 1918. Unë u zhyta në arkitekturën eklektike ndërsa flokët e dëborës binin dhe humbën ndjenjën e kohës ndërsa fotografoja ndërtesat, shumë prej të cilave aktualisht shërbejnë si institucione qeveritare. Kjo pjesë e provincës së Karsit pasqyron fjalët e Cemal Sureya, i cili e përshkroi atë si “të bardhë, pa gjumë dhe të largët” për shkak të borës së saj dimërore dhe vendndodhjes së saj në skajin shumë lindor të vendit.

Duke bërë një pushim nga bredhja dhe pirja e Salepit, një pije e nxehtë qumështore e shërbyer me pluhur kanelle që bleva nga një shitës ambulant për t’u ngrohur nga moti minus 8 gradë Celsius, hyra në një dyqan për të shijuar djathin e famshëm të vjetër të Karsit, një vend i preferuar për shkak të aromës dhe strukturës së fortë të qumështit të lopëve dhe deleve të Karsit që kullosin në livadhe me lartësi të mëdha, ku gjenden 1.600 bimë të lulëzuara. Përveç mbi 200 dyqaneve të djathit, provinca mirëpret një festival dhe muze kushtuar djathit për të forcuar imazhin e markës së saj.

Për darkë, zgjodha Restorant Hanimeli (në turqishte do të thotë “dora e zonjës”), i cili shërben një përzgjedhje të ushqimeve të shijshme në një ambient fshatar të ngrohur me një sobë turke me dru. Patë e pjekur, pirozhka (simite të mbushura ruse), hangel, hashil, piti dhe supa evelik janë vetëm disa nga specialitetet lokale që pasqyrojnë kodet etnografike multikulturore që krahina ndan me Azerbajxhanin, Iranin dhe kulturën Molokane. Gafil konah dhe umac helva janë disa nga ëmbëlsirat që sigurojnë një fund të këndshëm të vaktit në këtë vend.

Me përfundimin e të gjitha gjërave të mira, udhëtimi im treditor, duke përfshirë udhëtimin njëditor me tren, gjithashtu arriti në përfundimin e tij. Udhëtimi jo vetëm që ishte kënaqësi për mua në aspektin gastronomik dhe historik, por më dha edhe perspektiva të reja dhe frymëzuese për jetën.