Kompania satelitore kineze Chang Guang Satellite Technology hodhi poshtë të shtunën një pretendim nga ShBA-ja se po mbështet Houthit duke u ofruar atyre inteligjencë, raportoi Global Times.

Kjo erdhi pasi zëdhënësja e Departamentit të Shtetit të ShBA-së, Tammy Bruce, deklaroi se teknologjia satelitore Chang Guang po “ndihmonte drejtpërdrejt rebelët Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen duke ofruar imazhe satelitore të përdorura për të shënjestruar anijet amerikane dhe ndërkombëtare në Detin e Kuq”, sipas një raporti të Fox News.

Në përgjigje, kompania hodhi poshtë akuzën, duke i quajtur pretendimet "tërësisht të sajuara dhe shpifëse me qëllim të keq" dhe tha se nuk ka lidhje biznesi me Iranin ose forcat Houthi, sipas Global Times.

"Në operacionet tona globale, ne respektojmë rreptësisht ligjet, rregulloret dhe standardet e industrisë përkatëse si në Kinë ashtu edhe ndërkombëtarisht. Me një model biznesi të pjekur dhe shërbime me cilësi të lartë, ne jemi të përkushtuar të kontribuojmë me ekspertizën dhe zgjidhjet kineze në avancimin e industrisë globale të sensorëve në distancë," tha kompania.

Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lin Jian tha më herët se "Kina ka luajtur një rol pozitiv për të ulur tensionet" në Detin e Kuq, në përgjigje të akuzës nga ShBA-ja.

ShBA-ja nisi sulmet ajrore pasi Houthit kërcënuan të rifillonin sulmet e tyre ndaj anijeve rajonale, duke përmendur bllokadën e Izraelit ndaj ndihmave që hyjnë në Gaza.

Houthit, në solidaritet me Gazën, shënjestruan me raketa dhe drone anijet tregtare të lidhura me Izraelin, nga nëntori 2023 deri në janar të këtij viti. Ata filluan gjithashtu sulme që synonin anijet luftarake të ShBA-së.