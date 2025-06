Rreth 92 punonjës të OKB-së janë vrarë tani në Rripin e Gazës në konfliktit aktual Izrael-Palestinë, tha të enjten kryekomisioneri i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë.

Në një intervistë me mediat lokale zvicerane, Philippe Lazzarini, komisari i përgjithshëm zviceran i Agjencisë së OKB-së për Ndihmën dhe Punët Palestineze (UNRWA) tha se rreth 13.000 staf të OKB-së janë të punësuar në Rripin e Gazës dhe se organizata nuk ka pasur kurrë "aq shumë vdekje në një periudhë kaq të shkurtër kohore”.

Më shumë se 700.000 njerëz kanë ikur tani në shkollat e ngritura nga UNRWA-ja "për të qenë të sigurt nën flamurin blu të OKB-së", tha ai. Megjithatë, më shumë se 50 objekte tani janë goditur, duke vrarë dhjetëra dhe duke plagosur qindra, shtoi Lazzarini.

Ikja në jug të Rripit të Gazës gjithashtu nuk po rezulton të jetë e sigurt, tha zyrtari i lartë i OKB-së. Një e treta e stafit të OKB-së kishte vdekur atje, sipas Lazzarinit, sepse edhe ata po bombardoheshin.

Sa më gjatë të vazhdojnë vdekjet, siç është paralajmëruar nga Izraeli, aq më tej do të largohemi nga çdo perspektivë paqeje në të ardhmen, sipas kryekomisarit.

Lazzarini tha në intervistë se ishte thellësisht i tronditur nga ajo që gjeti në Gaza.

“Situata është zemërthyese”, u shpreh ai. Lazzarini tha se njerëzve u mungonte gjithçka, ata kishin ikur në shkollat e UNRWA-së dhe po kërkonin bukë dhe ujë.

Ka edhe mungesë karburanti, vazhdoi ai. Nëse asnjë karburant nuk arrin në Gaza në ditët e ardhshme, "objektet kryesore nuk do të funksionojnë më", shtoi ai.

Bllokada e furnizimeve me ndihma do të thotë se nuk ka pothuajse asnjë shkëmbim mallrash dhe rendi publik rrezikon të shembet, sipas zyrtarit të OKB-së. Nëse asgjë nuk ndryshon së shpejti, njerëzit do të vdesin për shkak të mungesës së ndihmës humanitare dhe jo për shkak të bombardimeve, tha ai.

“Një bllokadë e tillë e rreptë nuk është gjë tjetër veçse ndëshkim kolektiv”, shtoi Lazzarini.