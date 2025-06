Presidenti i sapozgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, ka zgjedhur kritikun e bllokimit të pandemisë, Jay Bhattacharya, për të udhëhequr Institutin Kombëtar të Shëndetit (NIH), agjencia kryesore e kërkimit mjekësor në vend.

"Dr. Bhattacharya do të punojë në bashkëpunim me Robert F. Kennedy Jr. për të drejtuar Kërkimin Mjekësor të Kombit dhe për të bërë zbulime të rëndësishme që do të përmirësojnë shëndetin dhe do të shpëtojnë jetë," tha Trump në një deklaratë të martën vonë.

Bhattacharya, 56 vjeç, një mjek dhe ekonomist i trajnuar në Universitetin e Stanfordit, kishte kundërshtuar bllokimet dhe mandatet e vaksinave gjatë pandemisë COVID-19, politika të vlerësuara gjerësisht nga ekspertët e shëndetit publik për shpëtimin e miliona jetëve.

Në X, Bhattacharya tha se ai është edhe "i nderuar" dhe "i përulur" nga emërimi i Trump për të shërbyer si drejtori i ardhshëm i NIH. "Ne do të reformojmë institucionet shkencore amerikane në mënyrë që ato të jenë të denja për besim përsëri dhe do të vendosim frytet e shkencës së shkëlqyer për ta bërë Amerikën të shëndetshme përsëri!" shtoi ai.

Ky emërim plotëson ekipin kryesor të shëndetit publik të Trump përpara inaugurimit të tij më 20 janar. Në fillim të këtij muaji Trump emëroi ish-rivalin Robert Kennedy Jr. për të drejtuar Departamentin e Shëndetësisë të ShBA-së për Shëndetësinë dhe Shërbimet Njerëzore.

Vështrimi i Kenedit për efikasitetin dhe sigurinë e vaksinave dhe pikëpamjeve të tjera anësore kanë ngritur shqetësime në komunitetin mjekësor.